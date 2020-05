Muere actriz de La gata, la reacción de Carmen Villalobos a su primera villana, el regreso de 'La Tuti' y más noticias ¡De telenovela! Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent (x) Además Televisa comenzará a reactivar muy pronto su 'fábrica de sueños' y la hija de El señor de los cielos ya presume de su nuevo look para su próximo protagónico juvenil en la empresa mexicana. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería ¡Hasta siempre! Image zoom Mezcalent El mundo de las telenovelas se tiñó de luto el pasado sábado con el fallecimiento de la primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión Pilar Pellicer, quien dejó huella en exitosos melodramas de Televisa como Triunfo del amor, La gata y Muchachitas, entre otros. Tenía 82 años. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Emotiva despedida Image zoom Mezcalent Numerosos compañeros de trabajo de Pellicer dedicaron emotivas palabras de despedida a la actriz a través de las redes sociales, entre ellas Erika Buenfil, quien trabajó con Pilar en La gata. "Descanse en paz, gran compañera, gran actriz", escribió en Instagram la reina de TikTok. 2 de 10 Applications Ver Todo Su primer antagónico Image zoom Mezcalent "Feliz con este nuevo reto en mi carrera. Nos vamos con toda a hacer maldades". Así confirmó Carmen Villalobos a través de las redes sociales su participación antagónica en la adaptación moderna de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer que Telemundo estrenará en 2021. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Reacción de 'El Titi' Image zoom Mezcalent Uno de los primeros en reaccionar a la noticia del nuevo proyecto de Carmen fue su compañero en El final del paraíso, Gregorio Pernía. "Qué bueno amore. Todo tiene recompensa y lo has hecho bien en tu vida. Felicidades", escribió en Twitter el actor. 4 de 10 Applications Ver Todo Regresa 'La Tuti' Image zoom Mezcalent Ana Lucía Domínguez anunció recientemente que volverá a adentrarse en la piel del famoso personaje que interpretó durante varias temporadas en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero, ahora en una serie web creada por ella exclusivamente para su canal de YouTube. 5 de 10 Applications Ver Todo 'La Tuti' de vuelta Image zoom Cortesía TELEMUNDO "Me han escrito que extrañan a 'La Tuti' y a 'La Tuti' la van a encontrar en mi canal de YouTube, así que por ahí tienen que estar superconectados para que vean los capítulos de 'La Tuti' que va a ser uno a la semana", informó la actriz colombiana. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Te doy la vida vuelve al foro Image zoom Cortesía TELEMUNDO Si no hay cambios de última hora, la telenovela de Televisa que protagonizan José Ron y Eva Cedeño reanudará sus grabaciones el próximo lunes 25 de mayo. El melodrama que transmite Univision a las 8 p.m., hora del Este, tuvo que suspender su rodaje a finales de marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, por lo que no pudieron grabarse en su momento los últimos capítulos de la ficción. 7 de 10 Applications Ver Todo Ella es Katia Image zoom Instagram Moran Vidal Talent Así lucirá Gala Montes, quien fuera hija de Rafael Amaya en El señor de los cielos, como protagonista juvenil de La mexicana y el güero, el nuevo melodrama con tintes de comedia de Televisa que encabezarán Itatí Cantoral y Juan Soler próximamente. 8 de 10 Applications Ver Todo La gata la marcó Image zoom Mezcalent Maite Perroni reveló a través de sus redes sociales que uno de los personajes que más la ha marcado a nivel personal ha sido 'La gata'. "Una de las locaciones más recurrentes era un basurero real y tuve la oportunidad de conocer personas muy lindas que vivían ahí y se sumaron al proyecto", compartió. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ahora en México Image zoom Cortesía W Studios Tras su exitoso paso por Univision, la nueva versión de Rubí aterrizará por fin en México. La ficción de 26 capítulos protagonizada por Camila Sodi, José Ron y Rodrigo Guirao comenzará a transmitirse el lunes 15 de junio a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

