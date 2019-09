Muere actriz de la exitosa telenovela Cuidado con el ángel La primera actriz mexicana, que participó en el exitoso melodrama de Televisa que protagonizaron Maite Perroni y William Levy, perdió la vida este domingo a sus 94 años de edad. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print México se vistió de luto el pasado fin de semana por partida doble. Justo un día después de darse a conocer el fallecimiento del cantante José José, perdió la vida la primera actriz mexicana Beatriz Aguirre, rostro imprescindible de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. La reconocida intérprete, que desarrolló una fructífera y exitosa carrera artística de más de siete décadas tanto en cine, teatro, como en televisión, falleció este domingo a sus 94 años de edad. “Compañer@s les informamos el sensible fallecimiento de nuestra C. Beatriz Ofelia Aguirre Valdez, con nombre artístico Beatriz Aguirre, miembro de nuestro sindicato, quien falleció el día de hoy 29 de septiembre. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. QEPD”, informó ayer la Asociación Nacional de Actores , ANDA, a través de sus redes sociales. El rostro de Beatriz Aguirre se hizo muy popular entre las nuevas generaciones a raíz de su participación en el exitoso melodrama de Televisa Cuidado con al ángel (2008), historia que protagonizaron Maite Perroni y William Levy bajo la producción de Nathalie Lartilleux. La actriz se adentró en esta ficción en la piel de Mariana Bustos, una especie de ángel que se le aparecía a la hija del personaje que interpretaba el galán cubano. Image zoom Beatriz Aguirre. Mezcalent Este fue, sin embargo, tan solo uno de los incontables personajes que interpretó en las más de cincuenta telenovelas en las que participó a lo largo de su exitosa carrera y entre las que destacan Huracán (1997), Confidente de secundaria (1996), Alondra (1995) y Dulce desafío (1988). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aguirre participó por última vez en una telenovela en 2011 cuando formó parte del elenco del melodrama Ni contigo ni sin ti que encabezaron Laura Carmine y Eduardo Santamarina. “Mi más sentido pésame a la familia de una extraordinaria y talentosa actriz de cine, teatro y TV mexicana. Mujer hermosa y con una clase excepcional quien siempre tenía una sonrisa para todos. Descansa en paz querida Beatriz Aguirre”, escribió en Twitter la actriz mexicana Laisha Wilkins, quien trabajó con la fallecida actriz en el melodrama Locura de amor (2000). Advertisement EDIT POST

