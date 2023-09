Muere actor de la telenovela Imperio de mentiras, Rodrigo Ruiz, y más ¡De telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rodrigo Ruiz Credit: Instagram Rodrigo Ruiz Además, Danilo Carrera feliz en su nueva casa Telemundo, Jessica Coch de regreso a las telenovelas mexicanas tras varios años ausente, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería ¡Hasta siempre! Rodrigo Ruiz Credit: Instagram Rodrigo Ruiz La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) comunicó este miércoles el "sensible fallecimiento" del actor de teatro y televisión Rodrigo Ruiz, quien "además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como la nueva versión de Cuna de lobos e Imperio de mentiras". En esta última telenovela que protagonizó Angelique Boyer y que transmitió Univision en horario estelar, Ruiz, quien luchaba contra el cáncer, realizó una participación especial, compartiendo escena con Leticia Calderón. Descanse en paz. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Nueva casa Danilo Carrera Credit: Instagram Danilo Carrera Feliz y bendecido. Así se siente Danilo Carrera de pertenecer ahora al talento exclusivo de Telemundo. El actor ecuatoriano firmó un acuerdo con la cadena para participar en múltiples proyectos durante los próximos años. "Telemundo ahora es mi casa, mi familia y mi canal. Te invito a viajar con nosotros en esta nueva aventura llena de historias que recordaremos siempre", escribió este miércoles desde su perfil de Instagram el galán de exitosas telenovelas como Vencer la ausencia y El amor invencible, historia que protagonizó junto a Angelique Boyer y con la que cerró su etapa en TelevisaUnivision. 2 de 6 Ver Todo De regreso Jessica Coch Credit: Instagram Jessica Coch Tras varios años alejada de los melodramas de TelevisaUnivision, Jessica Coch regresa por la puerta grande como parte del elenco de la nueva versión de El Maleficio que protagonizarán Fernando Colunga y Marlene Favela bajo la producción de José Alberto Castro. "Les presento a Diana. No saben la felicidad que siento de estar en un proyecto increíble", escribió junto a esta imagen que publicó en Instagram. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Un golpe de villanía Golpe de suerte Credit: Instagram Eduardo Yáñez Así lucirá Marjorie de Sousa en la piel de Eva Montana, la gran villana de Golpe de suerte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez. "¡Qué bonito trabajar con este gran equipo!", fueron las palabras con las que la actriz venezolana publicó esta imagen en las redes sociales en la que posa con Yáñez y Sergio Sendel, quien también se encargará de hacer villanías. El melodrama se estrenará en México en octubre. 4 de 6 Ver Todo De nuevo juntos Laura Flores Credit: Instagram Víctor Cámara A 15 años de haber trabajado juntos en el exitoso melodrama En nombre del amor, Laura Flores y Víctor Cámara vuelven a compartir set de grabación en el nuevo drama romántico de Telemundo Vuelve a mí que protagonizan William Levy y Samadhi Zendejas. "¡Qué bonito volver a compartir contigo en este nuevo proyecto! Siempre un honor", expresó Cámara. La telenovela se estrenará el 9 de octubre. 5 de 6 Ver Todo Reencuentro de gavilanes Pasión de gavilanes Credit: Instagram Parte del elenco de Pasión de gavilanes 2, entre ellos Juan Alfonso Baptista, Paola Rey y Natasha Klauss, se reunieron esta semana en Colombia con motivo del lanzamiento en el país de la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo, que comenzará a emitirse la próxima semana por Caracol TV. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

