El elenco de Vecinos llora la muerte del actor de 22 años Octavio Ocaña: "Estamos deshechos" El entrañable Benito Rivers de la afamada serie mexicana perdía la vida este viernes tal y como confirmó Televisa. Sus compañeros le despidieron con conmovedores mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la televisión se viste de luto ante la pérdida de una de sus jóvenes promesas: el actor Octavio Ocaña. El inolvidable Benito de la serie familiar Vecinos, de Televisa, moría este viernes por impacto de bala según informan varios medios mexicanos. Si bien todavía no se ha podido esclarecer el caso, lo cierto es que el joven de 22 años perdía la vida en su camioneta al ser supuestamente atacado por dos personas. Los automovilistas que fueron testigos de lo ocurrido dieron parte inmediatamente a las autoridades. Según reportes policiales, el joven conducía una camioneta gris de la marca Jeep modelo Grand Cherokee cuando se produjo el ataque que terminó en disparo y también con el choque del coche contra un montículo de tierra. Aunque Octavio fue encontrado con vida cuando llegaron a rescatarle, horas después falleció. La noticia ha provocado la reacción inmediata de sus compañeros de Vecinos y otros actores conocidos quienes le han dedicado unos mensajes llenos de dolor y conmoción. Octavio Ocaña Octavio Ocaña con sus compañeros de 'Vecinos' | Credit: IG/Octavio Ocaña La actriz Ana Bertha Spin, su madre en la serie, publicaba estas palabras en Twitter. "Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz Octavio de mi corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su amigo y compañero de aventuras Eduardo España hacía lo propio en un escrito lleno de dolor. "Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar", comenzaba. "Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote", concluyó. Vecinos es todo un clásico de la televisión mexicana que nació en 2005 y que sigue dando buenos momentos al publico hasta el día de hoy. Aunque paró de rodarse en 2008, el reparto regresó a los foros 10 años después para seguir haciendo las delicias de los espectadores. En él repitió el travieso Benito, a quienes todos querían, tanto delante como detrás de las cámaras. Además de los actores arriba mencionados, cabe destacar también la participación de Mayrín Villanueva, Darío Ripoll y Vadhir Derbez. El equipo de la serie, una creación original de Eugenio Derbez, lamenta profundamente su temprana y trágica partida, la cual deja un gran vacío. Descanse En Paz.

