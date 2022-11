Mónica Olivero, la otra 'hija' de Kate del Castillo en La reina del sur 3 La joven colombiana reemplaza a Isabella Sierra (Sofía Dantes) en las escenas "de beso o mucho contacto físico" que tiene su personaje en la tercera temporada de la superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Sierra, quien da vida a la hija de Teresa Mendoza en La reina del sur, reveló hace unos días a través de las redes sociales que no era ella quien grababa las escenas de beso que tiene su personaje en la tercera temporada de la superserie de Telemundo que protagoniza Kate del Castillo y que la cadena hispana transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este. ¿El motivo? "Soy menor de edad y [en] Telemundo me cuidan mucho y prefieren evitarse problemas o malos entendidos", explicó la actriz de 17 años el pasado jueves a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. Isabella, quien cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales, confesó que "tenía una doble" para grabar este tipo de escenas "de beso o mucho contacto físico". Isabella Sierra Isabella Sierra y Anderley Palomino grabando una escena de La reina del sur 3 | Credit: Telemundo Pero, ¿quién era la joven que se encargaba de reemplazar a la actriz en esas escenas? Su nombre es Mónica Olivero, es colombiana y tiene un gran parecido físico con la actriz. Mónica Olivero Mónica Olivero | Credit: Instagram Mónica Olivero "Mónica Olivero era la coqueta y atrevida", reveló entre risas Isabella. Mónica Olivero Mónica Olivero | Credit: Instagram Mónica Olivero La propia Isabella compartió un video a través de sus historias de Instagram en el que se puede ver a Mónica grabando una escena de beso con el actor Anderley Palomino, quien da vida a Mateo, un adolescente empático y aventurero del que la hija de Teresa Mendoza se enamora. Isabella Sierra Mónica Olivero grabando La reina del sur 3 | Credit: Instagram Isabella Sierra Mónica Olivero Mónica Olivero y Anderley Palomino se besan en una escena de La reina del sur 3 | Credit: Instagram Isabella Sierra Las tomas en las que está presente Mónica se tratan con especial cuidado para que en pantalla parezca que es Isabella la que está en la escena cuando en realidad no es ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su estreno, la tercera temporada de La reina del sur se mantiene como el programa más visto en el prime time de Telemundo, donde se transmite a las 9 p. m., hora del Este.

