Miranda, la hija menor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, ¡participa en Corona de lágrimas 2! La niña de 8 años grabó este martes una pequeña participación en la continuación de la exitosa telenovela de Televisa en la que también actúa su famosa mamá. Mira aquí las imágenes. Elissa, la primogénita de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quien el año pasado participó en la exitosa telenovela Si nos dejan en la piel de Sofía, no es la única hija de la expareja de actores mexicanos que se ha sentido atraída por el mundo de la interpretación. La menor, Miranda, también parece querer seguir los pasos de sus famosos papás en el terreno de la actuación. Aprovechando que se encontraba de vacaciones, la niña de 8 años acompañó este martes a su mamá a una de las locaciones de la segunda temporada del exitoso melodrama de Televisa Corona de lágrimas, historia que marca el esperado regreso a la televisión mexicana de Geraldine. Pero no fue un simple acompañamiento nada más. Miranda se animó a realizar una pequeña participación en la telenovela que protagoniza la actriz mexicana Victoria Ruffo. "Hoy tengo una acompañante de lujo en mi llamado y qué tal que también le tocó hojalatería y pintura. Ya le están ofreciendo aquí un personaje y todo a Miranda. Son vacaciones, ni modo los niños tienen que acompañar a los papás y a sus mamás al trabajo", compartió la exesposa de Soto a través de su perfil de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores. Victoria Ruffo Victoria Ruffo y la hija menor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto | Credit: Instagram Geraldine Bazán Orgullosa de ver a su hija desenvolviéndose tan pequeña frente a las cámaras de televisión, la actriz no dudó en compartir con sus seguidores lo que fue este inolvidable día de grabación. Geraldine Credit: Instagram Geraldine Bazán A pesar de su corta edad, Miranda se comportó como toda una profesional en el set de grabación siguiendo con mucha atención las indicaciones que le daba el director de escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es, sin embargo, la primera vez que la hija menor de Soto y Bazán actúa en una telenovela puesto que hace varios años la menor también se dejó ver junto a su hermana en una escena de Soltero con hijas, telenovela que transmite actualmente Univision con mucho éxito.

