Minas de pasión llega a Univision La cadena ya promociona el estreno de esta telenovela que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que protagonizan Claudia Martín, Carlos Ferro, Matías Novoa, Gabriela de la Garza y compañía, no será la próxima telenovela estelar de Univision. Aunque se había anunciado inicialmente su estreno para este martes 1 de agosto junto con el de Tierra de esperanza, la cadena decidió posponerlo y no parece que vaya a aterrizar muy pronto en el prime time de la televisión hispana, a juzgar por los últimos movimientos de Univision, que ya anuncia la inminente llegada de otro melodrama. Se trata de Minas de pasión, una nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona que produce Pedro Ortiz de Pinedo con las actuaciones protagónicas de Livia Brito y Osvaldo de León y cuyo estreno en México está programado para el 21 de agosto. Univision ya ha comenzado a promocionar esta historia que en su día estelarizó Aracely Arámbula. "Livia Brito regresa como nunca la habías visto. Minas de pasión gran estreno muy pronto por Univision", anuncia la cadena en el primer video promocional que ya está al aire y en el que aún no se revela ni su fecha de estreno ni el horario que ocupará. Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: Mezcalent Teniendo en cuenta que Univision ya se encuentra anunciando las últimas semanas de su drama turco Mujer, todo apunta a que el melodrama ocupará su franja horaria. Su protagonista, Brito, contaba recientemente a través de las redes sociales que la telenovela "está adaptada totalmente a la actualidad, a lo que estamos viviendo actualmente, a las frases, a las palabras, es un leguaje coloquial". "Es una historia que le puede pasar a cualquiera", aseveraba. Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minas de pasión gira alrededor de Emilia (Brito), una madre soltera que trabaja en la mina y a la que el odio de una mujer le robará la vida y por amor hará justicia con sus propias manos. "Emilia ha sabido salir adelante y yo creo que eso es lo que hace clic con muchísimas mujeres que son unas guerreras, que son madres solteras, que trabajan por sus hijos, que los mantienen", comentaba Brito, quien comparte set de grabación en este melodrama con Anette Michel, Alejandro Camacho, César Évora, Sylvia Sáenz, Cynthia Klitbo y Karyme Lozano, entre un destacado elenco.

