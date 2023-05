Destapan las primeras imágenes de la telenovela Minas de pasión El melodrama de TelevisaUnivision que protagonizan Livia Brito y Osvaldo De León ya se graba en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Minas de pasión Livia Brito y Osvaldo de León, protagonistas de Minas de pasión | Credit: Televisa Espectáculos Con nuevo look y personaje, Livia Brito regresó esta semana a los foros de grabación de Televisa San Ángel. La actriz cubana ya comenzó a darle vida a Emilia Sánchez, la protagonista de Minas de pasión, la nueva telenovela que produce Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision. "Estoy muy emocionada, muy contenta, estoy nerviosa, que ojalá quiera Dios que nunca se me terminen los nervios porque eso me da el empuje para hacer cosas nuevas y quiera Dios que obviamente les guste a ustedes, que nos permitan entrar a las puertas de su hogar", expresó Brito ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Este jueves, el elenco y equipo de producción del melodrama se reunieron para celebrar una misa por el inicio de grabaciones. Brito fue la encargada de hacer la primera lectura de la ceremonia, mientras que el productor leyó la oración de San Ginés, patrono de los actores. Livia Brito Livia Brito protagoniza Minas de pasión | Credit: Televisa Espectáculos Minas de pasión es una adaptación de La patrona, la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaron Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila en 2013. En esta ocasión, el galán de la historia será Osvaldo De León, quien no estuvo presente en la ceremonia. Livia Brito Livia Brito y Osvaldo de León, protagonistas de Minas de pasión | Credit: Televisa Espectáculos La gran villana de la historia será Anette Michel, quien dará vida a Roberta, una mujer hermosa y elegante cuya ambición no la detendrá ante nada ni nadie. Este personaje fue interpretado en La patrona por la fallecida actriz Christian Bach. Anette Michel Anette Michel, la gran villana de Minas de pasión | Credit: Televisa Espectáculos Otro de los actores que tendrá una participación destacada en el melodrama será César Évora, quien se adentrará en la piel de Ignacio Villamizar, un hombre generoso a quien todo el pueblo adora. César Évora César Évora da vida a Ignacio en Minas de pasión | Credit: Televisa Espectáculos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela centra su historia en Emilia (Brito), una joven madre soltera que trabaja en la mina de oro del pueblo de San Pedro de Oro, que es heredada por una mujer malvada conocida como 'la patrona' (Michel), quien tiene dos hijos, Leonardo (De León) y Mauricio (Adolfo de la Fuente). Leonardo no está de acuerdo con la manera de actuar de su madre, por lo que se aleja de ella, mientras que el pobre Mauricio se queda y se convierte en el títere de su progenitora. Minas de pasión Livia Brito y Osvaldo de León, protagonistas de Minas de pasión | Credit: Televisa Espectáculos Eventualmente, Leonardo regresa a casa para ayudar con el negocio que está atravesando dificultades y así se crea un triángulo amoroso entre él, su hermano y Emilia. 'La patrona', quien piensa que Emilia no es lo suficientemente buena para sus hijos, hará hasta lo imposible para alejarlos. Minas de pasión se estrenará en Univision durante el cuarto trimestre de este año.

