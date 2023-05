Minas de pasión: conoce al elenco de la nueva versión de La Patrona que protagonizará Livia Brito La actriz cubana protagonizará junto a Osvaldo de León esta nueva telenovela de TelevisaUnivision que comenzará a grabarse muy pronto en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila, protagonistas de La Patrona; Livia Brito | Credit: Telemundo; Mezcalent Tierra de esperanza con Carolina Miranda y Andrés Palacios; Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa saga Vencer, y Nadie como tú con Brandon Peniche y Karla Esquivel son algunas de las nuevas telenovelas de TelevisaUnivision que se graban en México. Pero hay más. Pedro Ortiz de Pinedo, productor del exitoso melodrama Diseñando tu amor, se encuentra cocinando Minas de pasión, una nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona, historia que marcó en 2013 el debut en la cadena hispana de Aracely Arámbula. La ficción, que comenzará a grabarse próximamente en México, destapó este jueves a su elenco al completo. La gran sorpresa fue el nombre de su protagonista: Livia Brito. Minas de pasión Logotipo oficial de Minas de pasión | Credit: Twitter Pedro Ortiz de Pinedo La actriz cubana, quien había declinado protagonizar este año la segunda temporada de La desalmada para cumplir su sueño de ser madre, será la heroína de la telenovela. "Me emociona presentarles a nuestra protagonista. Livia Brito dará vida a Emilia Sánchez, una madre que daría todo por el bienestar de Nico, su hijo", anunció el productor. Su galán en el melodrama será el actor Osvaldo de León, cuyo nombre ya había sido confirmado semanas atrás. El intérprete de 39 años, quien forma parte del elenco de la telenovela Perdona nuestros pecados (Univision) en la piel de Gerardo Montero, dará vida a Leonardo Santamaría, un hombre de principios cuya vida cambiará el día que conozca a Emilia (Brito). La gran villana de la historia, personaje que en la telenovela de Telemundo fue interpretado por la fallecida actriz Christian Bach, ahora recaerá en la actriz mexicana Anette Michel. Más elenco El melodrama también contará con la actuación de Alejandro Camacho, quien dará vida a El Tigre, padre de Emilia y el minero con más experiencia de todo San Lorenzo de Minas. César Évora, por su parte, se adentrará en la piel de Ignacio Villamizar, un personaje íntegro e intachable que será esposo de Roberta y padre de Marijo, Mauricio y Leonardo. La inolvidable Patricia Fernández en Betty en NY, Sylvia Sáenz, será Sara, una mujer independiente y emprendedora que mantiene una relación amorosa con el protagonista. Cynthia Klitbo es otra de las actrices que forman parte del elenco de la telenovela. Ella dará vida a Zaira, pareja de El Tigre y mamá de Gael. El reparto de Minas de pasión también incluye a: Karyme Lozano Rodrigo Murray Alma Cero Carlos Gatica Omar Germenos Rodrigo Brand Mayra Rojas Moisés Peñaloza Lizy Martínez Adolfo de la Fuente Michelle Orozco Arianna Valh Lukas Urkijo Valeria Burgos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Edward Castillo Andrés Ruanova Arturo Posada Priscila Solorio Minas de pasión se estrenará este año en el prime time de Univision.

