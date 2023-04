¡Entrevista! Mimi Morales, el nuevo rostro de El señor de los cielos 8: "Siempre quise ser parte de un proyecto de acción" La actriz colombiana debutó esta semana en la superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya. "Rafael Amaya es un gran compañero, generoso, sencillo y tiene muy buen sentido del humor". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mimi Morales Mimi Morales | Credit: Cortesía Las sorpresas no cesan en El señor de los cielos 8. En su etapa final, la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo continúa sorprendiendo a la audiencia y esta semana ha dado la bienvenida a un nuevo personaje que promete revolucionar la vida de su protagonista, Aurelio Casillas (Rafael Amaya). Se trata de Said, quien es interpretada por Mimi Morales. La actriz colombiana habla en exclusiva con People en Español sobre su participación en esta ficción. Mimi, ¿cómo llega a ti la oportunidad para participar en El señor de los cielos? Telemundo me invitó al casting, lo envié y luego de mi agencia me hablaron a darme la buena noticia de que había quedado. ¿Eras fan de El señor de los cielos? ¿Habías visto alguna temporada? La primera me la vi completa. Las otras las fui viendo por encima. Muchas veces el trabajo no me permite darle seguimiento a programas, pero por estudio voy saltando entre ellos y me pongo al día. Siempre es raro empezar en proyectos cuando todos llevan un ritmo y dinámica, pero mis compañeros han sido maravillosos — Mimi Morales Las grabaciones de la octava temporada estaban bastante avanzadas cuando tú te uniste, ¿fue difícil acoplarte al ritmo de trabajo? Entré en los últimos 2 meses. Siempre es raro empezar en proyectos cuando todos llevan un ritmo y dinámica, pero mis compañeros han sido maravillosos, los productores, directores, el crew, todos me acogieron lindo, así que ha sido una experiencia muy agradable y divertida. Hablemos de tu personaje, Said, ¿quién es ella? Said es historiadora especializada en Sinaloa. Paleontóloga y genealogista. Además de profesora de historia en la UNAM. Mimi Morales Mimi Morales es Said en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Mimi Morales ¿Qué papel jugará en la vida de Aurelio Casillas? Aurelio la quiere contratar para que investigue sobre sus antepasados y árbol genealógico. ¿Cómo es Rafael Amaya como compañero? Es un gran compañero, generoso, sencillo, tiene muy buen sentido del humor. Trabajamos profundamente cada escena y llegábamos a acuerdos con complicidad. Trabajamos muy a gusto. ¿Qué faceta de Mimi Morales veremos en El señor de los cielos? Van a ver una parte 'tomboy' que me encanta (ríe). ¿Qué supone para ti formar parte del elenco de una superserie tan importante como El señor de los cielos? Siempre quise ser parte de un proyecto de acción y El señor de los cielos me da esa oportunidad, así que la disfruté al máximo. Mimi Morales Mimi Morales es Said en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Mimi Morales SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Hay posibilidad de seguir desarrollando tu personaje en una novena temporada? Posibilidades sí hay, y además me encantaría. Le pondría más de mí, como mis prácticas de kung-fu, chacós, etc. Actualmente estás grabando una telenovela para Televisa, Tierra de esperanza, ¿qué nos puedes avanzar de ese nuevo proyecto? Es una novela muy linda, de haciendas. Se está grabando en Tlacotalpan, Merida y CDMX. Mi personaje se llama Camila y trae muchas emociones revueltas. Busca justicia.

