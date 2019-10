'Miguelandro', la nueva pareja gay que triunfa en México Diego Amozurrutia y José Pablo Minor protagonizan esta intensa historia de amor homosexual que cautiva al público mexicano en la nueva versión de Cuna de lobos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las parejas gay están de moda en las ficciones de Televisa. Si hace unos meses eran los ‘Aristemo’, integrados por Aristóteles (Emilio Osorio) y Temo (Joaquín Bondoni) de la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia, los que arrasaban entre el público más joven, en estos momentos es otra la relación homosexual que triunfa en México. Se trata de ‘Miguelandro’, la pareja gay que conforman los actores mexicanos José Pablo Minor y Diego Amozurrutia en la nueva versión de Cuna de lobos. Alejandro Larios (Amozurrutia), el hijo bisexual de Catalina Creel (Paz Vega) que debe guardar las apariencias y obedecer los deseos de su madre, y Miguel (Minor), un brillante arquitecto que no tiene medio a ser reconocido como un hombre que ama a otro hombre, son los protagonistas de esta intensa historia de amor homosexual que ha cautivado al público mexicano. A diferencia de ‘Aristemo’, ‘Miguelandro’ es una pareja adulta por lo que los conflictos a los que se tienen que enfrentar los personajes son mucho más fuertes y como consecuencia sus escenas también lo son. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes sociales son testigos del furor que genera esta trama homosexual en el público. La esperada escena de beso entre Alejandro y Miguel, que la productora de la serie compartió en Twitter días atrás como regalo para los fans’ que siguen de forma apasionada esta historia de amor, logró superar en apenas unas horas las 100 mil visualizaciones, una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que la productora solo cuenta con 24 mil seguidores en la citada red social. Un regalo de #CunaDeLobos para los fans de #TodosSomosMiguelandro pic.twitter.com/14LZK4KfWh — Giselle González (@giselleglztv) October 12, 2019 “Por ellos veo Cuna de lobos”, “me emociona cuando los veo en la telenovela” o “¡qué pareja más perfecta!” son solo una pequeña muestra de los cientos y cientos de mensajes que inundan las redes sociales cada vez que la pareja hace acto de presencia en la exitosa serie de Televisa. Cuna de lobos, que se transmite en México a las 9:30 de la noche por Las Estrellas, aterrizará en Estados Unidos por Univision el lunes 21 de octubre en horario estelar. Advertisement EDIT POST

