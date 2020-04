¿Quieres sentir placer esta noche? Miguel Varoni te dice qué hacer. ¡Ay ay ay! Miguel Varoni da la receta para sentir placer esta noche, ¿de qué se trata? Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si alguien sabe cómo disfrutar de los placeres de la vida es Miguel Varoni, quien esta noche estrena 100 días para enamorarnos, serie de la cual es el productor. “Tienen que verla porque es un placer”, aseguró el actor. ¿Cómo has vivido la cuarentena? Estamos tranquilos, encerrados y esperamos que todo se arregle. Te confieso que con mi esposa Catherine Siachoque vivimos muy encerraditos, no cambiamos rutina ni nada. ¿Qué podrías destacar de esta serie? Es una serie que toca temas de hoy. No hay temas que no se toquen que estén en la vida de todos los seres humanos hoy, por otro lado, está muy bien contada, tenemos a directores de primera línea. Tenemos a una escritora muy especial también. Image zoom Mezcalent ¿Cómo fue trabajar con los protagonistas? Marcos Santana que es el presidente de Telemundo, cuando arrancó este proyecto me decía: 'Miguel, mi sueño es traer actores frescos que hayan hecho otras cosas, que sean nuevas en la pantalla'. Y fue un sueño que fue cumpliendo a la hora de hacer el casting. Tenía el sueño de traer a dos actrices que nunca se habían visto en la pantalla de Telemundo y fueron Ilse Salas y Mariana Treviño. Image zoom Cortesía TELEMUNDO (x3) Doy gracias a Dios que se le ocurrió esa idea, cuando las veo en escena me da orgullo. Ver a Erick Elías con unos sentimientos maravillosos, ver a David Chocarro que cada día que pasa es mejor actor, es fantástico. Crees cada escena y cada palabra que dicen. Image zoom Erick Elías y su familia en 100 días para enamorarnos ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Siempre estaba con ellos, Mariana Treviño me hacía reír mucho, es muy ocurrente.

