Miguel Varoni, de actor a ejecutivo de Telemundo El actor dejó de encabezar elencos de exitosas producciones de la cadena hispana para pasar a ocupar un importante cargo dentro de la compañía. Miguel Varoni Miguel Varoni | Credit: Mezcalent Miguel Varoni, quien en 2022 se sometió a un rejuvenecimiento facial, es uno de los rostros más emblemáticos de Telemundo. El actor colombiano protagonizó en 2004 su primera telenovela para la cadena hispana, Te voy a enseñar a querer, y desde entonces no dejó de participar en producciones de la compañía, entre las que destacan Más sabe el diablo, La casa de al lado, Corazón valiente y Marido en alquiler. En 2018, tras interpretar a Leandro Quezada en la exitosa superserie El señor de los cielos, el esposo de Catherine Siachoque dejó de encabezar elencos de ficciones de Telemundo para centrarse por completo en otra faceta de su carrera: la de productor y director. Varoni sigue vinculado a la compañía, ahora como ejecutivo. El actor ocupa actualmente un cargo muy importante dentro de Telemundo: el de Director Creativo y Vicepresidente de Producción de Telemundo Studios. Miguel Varoni Miguel Varoni, productor ejecutivo de Betty en NY | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Yo estaba exclusivo como actor y Patricio [Wills, exPresidente de Telemundo Studios] me conocía como director y todos los productores que estaban en ese momento alrededor de Patricio también me conocían como director y querían que yo dirigiera además de que actuara, entonces ahí arranca mi historia como ejecutivo de Telemundo", contó en una reciente transmisión en vivo en Instagram con el orador especialista en motivación Carlos A Pardo. Miguel Varoni Miguel Varoni dirigiendo Malverde: el santo patrón | Credit: Instagram Miguel Varoni "Mi primer cargo como ejecutivo de Telemundo era Director Creativo nada más, que fue en el 2006, y de ahí en adelante ya arranca mi historia como ejecutivo en Telemundo hasta el sol de hoy, que ya el último cargo me lo dio mi jefa, Karen Barroeta, que soy Director Creativo y Vicepresidente de Producción de Telemundo Studios", agregó. En los últimos años, Varoni ha sido el productor ejecutivo de producciones de Telemundo como Betty en NY, 100 días para enamorarnos y la aún no estrenada La mujer de mi vida. "Producir es estar encargado de todo el paquete, es estar armando todo, desde el dinero, todo lo que son los gastos […], saber manejar todo lo que es arte, los sets, por supuesto el casting, por supuesto el libreto… Es armar todo el paquete", explicó. Miguel Varoni Miguel Varoni dirigiendo El Conde: amor y honor | Credit: Instagram Miguel Varoni Varoni también se ha encargado de dirigir exitosas series de la cadena, entre ellas varias temporadas de El señor de los cielos y Señora Acero, Malverde: el santo patrón y más recientemente El conde: amor y honor, que se estrenará próximamente. "El director es el encargado de manejar el set, de manejar a los actores, de que los actores cuenten la historia, teniendo claro cuál es el objetivo, cuál es el estado de ánimo de cada una de las escenas, es llevar al actor a que cuente la historia de verdad, a que sea real…", señaló. Miguel Varoni Miguel Varoni dirigiendo El señor de los cielos | Credit: Instagram Miguel Varoni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actor, director o productor, ¿qué faceta disfruta más Varoni? "A mí me gustan las tres, pero dirigir me gusta. A mí me gusta mucho dirigir y producir, como hacerlo un poco al tiempo y eso lo he logrado también. Karen Barroeta me regaló esa posibilidad un poco en una novela que hice yo como productor ejecutivo que se llamaba La mujer de mi vida, que fue la última que hice de producción antes de hacer El Conde. Tuve la posibilidad de dirigir y de producir y eso me encanta porque cuando estoy mucho tiempo en la oficina y con esto de los presupuestos y todo esto a veces me aburro un poco…", compartió el ejecutivo.

