Miguel Varoni cambia de look para ¿el regreso de Pedro el escamoso? Tras varios años sin actuar en una telenovela, el actor, director y productor estaría próximo a regresar a la actuación con el personaje que lo catapultó en su día a la fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Varoni Miguel Varoni cambia de look | Credit: Instagram Miguel Varoni; Alexander Tamargo/Getty Images Aunque continúa vinculado a Telemundo, ahora como Director Creativo y Vicepresidente de Producción de Telemundo Studios, Miguel Varoni hace varios años que no participa en una telenovela o serie de la cadena. El actor de exitosos melodramas como Pedro el escamoso, Más sabe el diablo, La casa de al lado y Marido en alquiler, entre otros títulos, dejó de encabezar elencos para centrarse por completo en su faceta de productor y director. Ahora, tras varios años alejado de la pequeña pantalla, el esposo de la actriz colombiana Catherine Siachoque estaría próximo a regresar al set de grabación como actor. Así lo deja entrever el video que publicó este jueves Varoni a través de su perfil de Instagram en el que aparece realizándose un cambio de look con motivo de trabajo. Miguel Varoni Miguel Varoni cambia de look | Credit: Instagram Miguel Varoni "Vamos a arrancar la transformación para este nuevo personaje que no es tan nuevo", anunció de lo más misterioso. "¿Cuál será el personaje que regresa?", se preguntó. Miguel Varoni Miguel Varoni con su nuevo look | Credit: Instagram Miguel Varoni El actor confió en su salón de belleza de cabecera, Armandeus Brickell, ubicado en Miami, y a sus estilistas Enrique Guzmán y Johan Benlolo para este importante cambio de look. Si bien Varoni no dio detalles sobre el proyecto que lo traería de vuelta a la actuación, todo hace indicar que se trataría del regreso de Pedro el escamoso, la exitosa telenovela colombiana que lo catapultó a la fama en el año 2001. Miguel Varoni Miguel Varoni con su nuevo look | Credit: Instagram Miguel Varoni Hace algo más de un mes, el conductor y periodista colombiano Carlos Ochoa adelantó en exclusiva a través de su perfil público que volvía Pedro el escamoso. "Sí, señores, vuelve Pedro el escamoso pero una historia nueva y no repetición, eso es lo que dicen. Sería Pedro el escamoso parte 3. ¿Para quién? Para Caracol y Telemundo", anunció Ochoa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dicen, cuentan, que Miguel Varoni volvería al país a volver a meterse en las botas de Pedrito Coral para esta tercera temporada en esta alianza de los dos canales", agregó. El video que publicó este jueves Varoni da consistencia a la información adelantada por Ochoa semanas atrás. ¿Será que efectivamente sí regresa Pedro el escamoso?

