¿Qué ha sido de la vida de Mickey Santana? La exestrella infantil de Televisa se retiró hace muchos años de la actuación tras sufrir un terrible accidente automovilístico. "Me volteé de un coche, salí y frené con la cara literal, o sea me deshice el rostro. Fue por eso que yo dejé la televisión". Por Moisés González Mickey Santana se hizo muy popular a principios de los años 2000 al participar en exitosas telenovelas infantiles de Televisa como Amigos x siempre (2000) y Cómplices al rescate (2002), donde interpretó al rencoroso y vengativo Omar Contreras. Como otras estrellas infantiles, Mickey se alejó hace muchos años del mundo de la interpretación, en su caso por un motivo de fuerza mayor. "Yo tuve un accidente muy fuerte. Me volteé de un coche, salí y frené con la cara literal, o sea me deshice el rostro. Fue por eso que yo dejé la televisión", explicó meses atrás en una transmisión en vivo que realizó a través de la página de Facebook 'Yo fui generación TN'. "Prácticamente esta mano no la iba a poder mover, hoy por hoy ya la muevo bastante bien, me reconstruyeron la parte de la cara, tengo fractura craneal, entre muchos otros problemas que surgieron de un superchoque", compartió el inolvidable Gilberto de Amigos x siempre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, el retirado actor está convertido en un empresario que terminó decantándose por el mundo de las negocios a raíz del accidente automovilístico que dio un giro de 180 grados a su vida. "Cuando yo dejé de actuar después de mi accidente evidentemente dejamos de tener ingresos en la casa y cuando descubres que el poder adquisitivo hace que las cosas sucedan de la manera que quieres, en el tiempo que quieres y bajo las circunstancias que tú quieres fue cuando dije: 'Ok, qué voy a hacer, qué necesito'. Y desde mi perspectiva hay muchísimas cosas que puedes hacer, legales o ilegales, yo preferí la vía legal y fueron los negocios", contó. Image zoom Mickey Santana en 2020 | Credit: Facebook Yo fui generación TN En los negocios, Mickey encontró un lugar en el que poder poner en práctica su creatividad. "Puedes crear literal lo que sea. No hay por qué limitarse", aseveró. "Es como la actuación, tú puedes crear tu personaje y actuar y algo que no existe darle la vida, en los negocios es exactamente lo mismo", aseveró Mickey, quien es padre de una niña.

