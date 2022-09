24 años después, Michelle Vieth recrea el look de Lucía de Soñadoras: "Estás igual, por ti no pasan los años" La actriz mexicana compartió un divertido video a través de las redes sociales en el que vuelve a adentrarse en la piel de este entrañable personaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Vieth Michelle Vieth interpretó a Lucía en la telenovela Soñadoras | Credit: Mezcalent Durante muchos años, TelevisaUnivision apostó fuerte por las telenovelas de corte juvenil con exitosos títulos como Amigas y rivales (2001), Clase 406 (2002) y Rebelde (2004), entre otras. Una de las protagonistas de esas inolvidables historias que marcaron a toda una generación e impusieron moda entre los jóvenes de la época fue Michelle Vieth, quien integró a finales de la década de los noventa junto a Aracely Arámbula, Angélica Vale y Laisha Wilkins el cuarteto protagónico femenino de la exitosa telenovela juvenil Soñadoras (1998). La actriz mexicana, quien también ha participado en exitosos melodramas como La madrastra (2005), Cuidado con el ángel (2008) y, más recientemente, Mi fortuna es amarte (2012), se robó en su día el corazón del público en la piel de Lucía, un entrañable personaje que todavía hoy, dos décadas después, sigue estando muy presente en la memoria de muchos. Michelle Vieth Angélica Vale, Laisha Wilkins, Michelle Vieth y Aracely Arámbula, las Soñadoras | Credit: Mezcalent Aprovechando que la telenovela se está volviendo a transmitir actualmente en muchos países a través del canal Tlnovelas, Vieth quiso revivir a modo de sorpresa por unas horas a Lucía. 24 años después, la actriz se caracterizó nuevamente de este inolvidable personaje que marcó un antes y un después en su carrera y sus fans quedaron con la boca abierta al ver el resultado. "Lucía está igualita", comentó sorprendida una de sus seguidoras al verla caracterizada. Michelle Vieth Michelle Vieth en 1998; Michelle Vieth en el presente | Credit: Mezcalent; Instagram Michelle Vieth SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estás igual que hace 24 años", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que recibió al instante la publicación que compartió Vieth en la que aparece bailando como Lucía. "Increíble, por ti no pasan los años", escribió otra persona.

