Michelle Renaud y Danilo Carrera ¡volverán a protagonizar una telenovela juntos! Tras el éxito de Hijas de la luna, la actriz mexicana y el galán ecuatoriano protagonizarán juntos la nueva telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Soñaban con trabajar nuevamente juntos tras Hijas de la luna y por fin se les hizo. Michelle Renaud y Danilo Carrera volverán a ser pareja en la nueva telenovela de Televisa que producirá Ignacio Sada. "Vamos a hacer una telenovela juntos como queríamos", compartió emocionada Renaud durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo este jueves a través de las redes sociales. "Estamos superemocionados porque nos han pedido muchísimo desde Hijas de la luna que hagamos otra novela juntos", agregó por su parte el galán ecuatoriano. Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud Instagram Michelle Renaud El melodrama, que aún no tiene título confirmado, comenzará a grabarse este verano para estrenarse pronto en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. "Estamos un poco como a la expectativa de qué será trabajar juntos como pareja porque en Hijas de la luna no éramos pareja [en la vida real]", expresó Michelle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de 31 años tampoco sabe qué tan difícil vaya a ser trabajar por primera vez con una pareja pero de lo que no tiene ninguna duda es de ‘que nos vamos a divertir un buen’. Image zoom Michelle Renaud y Danilo Carrera La telenovela es una versión de una historia argentina que no se ha visto nunca en México y se desarrollará en el campo, por lo que los caballos estarán muy presentes en las tramas. "Va a ser campirana, va a haber muchísima acción, muchas escenas de caballo que a mí me encantan los caballos, he montado toda la vida entonces para mí volver a montar es increíble, entonces espero que tenga mil escenas montando a caballo", dijo Carrera. "Es una novela en la que se van a enamorar de los personajes", subrayó el histrión. Michelle y Danilo trabajaron juntos por primera vez en 2015 en la telenovela Pasión y poder, aunque no fueron pareja en la ficción hasta 2018 con Hijas de la luna. Ahora, trabajarán juntos por primera vez en un melodrama siendo pareja en la vida real.

