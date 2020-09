¡Primeras imágenes! Así lucirán Michelle Renaud y Danilo Carrera como protagonistas de Quererlo todo La pareja de actores graba desde principios de agosto en México el nuevo melodrama de Televisa que produce Ignacio Sada. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Emocionada. Así se encuentra Michelle Renaud a un mes de haber iniciado en México las grabaciones de su nueva telenovela Quererlo todo, historia que la actriz mexicana encabeza nuevamente junto al galán ecuatoriano Danilo Carrera, quien es su novio en la vida real. "Todavía no sabemos la fecha [de estreno], pero está quedando padrísima", expresó recientemente la también protagonista de La reina soy yo a través de sus redes sociales. "Los caballos se ven increíbles, las locaciones están hermosas, el elenco les va a encantar. Lo padre de esta novela es que, a diferencia de muchas que yo he hecho, aquí todas las escenas son intensas, no hay ninguna escena [de relleno]", aseguró la intérprete de 31 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Quererlo todo Michelle interpretará a Valeria Fernández, quien ha sido la novia de toda la vida de Leonel Montes (Víctor González) sin cuestionar nunca su amor por él. Image zoom Michelle Renaud es Valeria en Quererlo todo Instagram Quererlo todo Después de que muere el padre de este, un hacendado rico, se desatará una guerra entre los herederos por la fortuna. En medio de esta conmoción Valeria conocerá a Mateo Santos, hijo de la albacea de la herencia, y se enamorará de su nobleza y pasión por la vida. Image zoom Danilo Carrera es Mateo en Quererlo todo Valeria necesitará encontrar la fuerza para reinventarse lejos de la sombra de Leonel y así darse la oportunidad de vivir un amor sincero al lado de Mateo. Image zoom Víctor González es Leonel en Quererlo todo Instagram Quererlo todo "Mi personaje me encanta. Creo que es el personaje que más voy a disfrutar porque, por ejemplo, con Juana Victoria [en Hijas de la luna] me divertía muchísimo porque era muy simpática y me hacía reír mucho pero era muy simplona; después con Yamelí [en La reina soy yo] era un reto actoral padre pero estaba muy enojada todo el tiempo y Valeria es una mujer segura de sí misma, como que sabe lo que quiere", compartió Renaud en Instagram.

