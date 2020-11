Close

Michelle Renaud y Danilo Carrera disfrutan trabajando juntos en Quererlo todo Aunque ya habían protagonizado una telenovela hace dos años, el hecho de ser pareja ahora en la vida real ha vuelto mucho más especial y mágica su relación de trabajo en el set de grabación del nuevo melodrama de Televisa Quererlo todo, que se estrena hoy en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Renaud y Danilo Carrera regresan este lunes a la televisión abierta mexicana como protagonistas de Quererlo todo, el nuevo melodrama de Televisa que produce Ignacio Sada. Los actores, que encabezaron hace dos años la también telenovela de Televisa Hijas de la luna, vuelven a ser pareja de ficción, en esta ocasión ya como novios en la vida real, situación que ha vuelto mucho más especial y mágica su relación de trabajo en el set de grabación. "En Hijas de la luna me divertí mucho, pero trabajar con Danilo como mi novio es mucho más padre los llamados, más divertido, más todo que como mi compañerito", aseguró sin dudarlo la actriz mexicana, quien interpreta en esta historia a Valeria Fernández, una cotizada modelo que vive bajo la sombra de Leonel (Víctor González), su poderoso y acaudalado novio. Image zoom Michelle Renaud y Danilo Carrera Una opinión que también comparte el galán ecuatoriano, quien se adentra en la piel de Mateo Santos, un joven guapo, generoso y trabajador que nunca duda en hacer el bien. "En Hijas de la luna había otra dinámica, como ese respeto de distanciamiento, había como esa barrera que siempre hay en una relación de amistad o laboral, pero aquí en Quererlo todo no hay barrera, entonces me gusta más Quererlo todo", afirmó con una sonrisa pícara el también modelo de 31 años, quien admite que si bien no se le complica nada a la hora de grabar escenas juntos sí siente una responsabilidad de cuidar más en escena a la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento más esta necesidad o responsabilidad de hacer que Michelle esté cómoda, que brille, como de cuidarla un poco más", señaló el galán de telenovelas. Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud | Credit: Cortesía TELEVISA En la que fue una divertida dinámica para las redes sociales del melodrama, los actores también compartieron con todo lujo de detalles cuándo fue que descubrieron que se gustaban. "Descubrí que Danilo me gustaba como un año después de haber terminado esa novela", reconoció Michelle refiriéndose a Hijas de la luna, historia que grabaron en 2018. "Yo estaba viviendo en otro país jugando futbol cuando me cayó el veinte de: 'Estoy enamorado de esta chava'. Estaba en un pueblito de 200 mil habitantes en la frontera con Perú jugando futbol y Michelle grabando La reina soy yo, en mundos diferentes, en etapas de nuestra vida diferentes y fue como: 'Oye estoy aquí para lo que necesites'. Y yo sentía que ella estaba apoyándome también en mi sueño, así que en ese momento ahí me cayó el 20", contó Danilo.

