Michelle Renaud sufre accidente a lomos de un caballo en una locación de la nueva telenovela que protagoniza para Televisa La actriz mexicana contó lo sucedido a través de las redes sociales y compartió las enseñanzas "que esta experiencia tan intensa” le dejó y de la que afortunadamente salió ilesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud Michelle Renaud ha tenido que vencer muchos miedos a lo largo de su carrera como actriz por exigencias del guion, el más reciente su miedo a los caballos. Hace unos años era impensable para ella poder galopar a lomos de estos animales y hoy en día monta en ellos a diario como parte de su participación protagónica en la nueva telenovela de Televisa La herencia, melodrama que produce Juan Osorio y que se graba desde finales del año pasado en México. Este miércoles, sin embargo, la también heroína de exitosos melodramas como La sombra del pasado, La reina soy yo e Hijas de la luna se llevó un gran susto al sufrir un accidente en una locación de la telenovela mientras trataba de conseguir que el caballo se parara en dos patas. "Me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quién manda", comenzó relatando a través de Instagram la actriz, quien tuvo que ser llevada al hospital debido a que se trató de una "caída de alto impacto". Michelle Renaud Michelle Renaud montando a caballo | Credit: Instagram Michelle Renaud "Me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placas…", explicó la heroína de telenovelas, quien afortunadamente salió ilesa del accidente. "Les juro fue superintenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo vi como que se me venía encima y de la nada algo me jaló abajo del tráiler, para mí fue mi mamá. Y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma". Michelle Renaud Michelle Renaud en el hospital | Credit: Instagram Michelle Renaud La actriz, que semanas atrás anunció que enfrenta un proceso legal con el padre de su hijo, extrajo varias enseñanzas de lo sucedido, entre ellas que jamás hay que confiarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó él a mí. Y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho, siempre hay que seguir con humildad. En las relaciones o en el trabajo si das por hecho puedes perder todo lo ganado. Por eso sin importar nada todos los días con humildad hay que regar la planta", dijo Renaud, quien tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram. Michelle Renaud Michelle Renaud montando a caballo | Credit: Instagram Michelle Renaud Lejos de sentir miedo tras lo sucedido, Michelle reconoció que se siente "superorgullosa de lo que logré y con todas las ganas de volver a subir al caballo, ahora sin creerme la muy, muy".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud sufre accidente a lomos de un caballo en una locación de la nueva telenovela que protagoniza para Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.