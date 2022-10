La herencia: un legado de amor llega a su fin este lunes 24 de octubre a las 8 p. m., hora del Este, por Univision, y su protagonista, Michelle Renaud, no puede estar más agradecida con la vida por haberle puesto en su camino a sus 5 hermanos del Monte, Matías Novoa (Juan), Daniel Elbittar (Pedro), Mauricio Henao (Mateo), Emmanuel Palomares (Simón ) y Juan Pablo Gil (Lucas), en un momento en el que estaba atravesando en el terreno personal "una situación ahí medio extraña que no sé cómo me vi involucrada".

"Yo estaba en el foro y gritaba así de 'quiero oxitocina' y llegaban y me daban un abrazo y podía ser de juego o no, pero ese abrazo a mí me llenaba el corazón, me llenaba de oxitocina y me llenaba de ganas de seguir estando las 30 escenas que faltaban", confiesa la actriz mexicana a People en Español. "Yo no sé si ellos puedan sentir la magnitud del amor que Michelle Renaud les tiene, pero se los digo todo el tiempo, los amo a los cinco, los respeto, los valoro".

Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa en una escena de La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision

Pero no solo le dieron "ese abrazo", "apapacho" y "contención" que sin ellos saberlo necesitaba, sino que "también aprendí a valorar mucho al hombre", asegura. "Hablando de esta guerra que ahorita de pronto muchas mujeres están haciendo contra el hombre, para mí fue tan evidente el decir 'como mujeres necesitamos también a los hombres'. Y fue padrísimo hacerlo de la mano de un proyecto que fue un reto para mí".

"Estoy con 5 hombres fuertes y no me quería quedar chica, no quería que me comieran y a la vez ellos en lugar de comerme me hacían sobresalir más", señala Michelle.

Michelle Renaud Michelle Renaud, Matías Novoa y Emmanuel Palomares en una escena de La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision

Sí sientes

La actriz considera que "algo tiene la actuación" que te entregas tanto a los papeles "que de pronto sí lo sientes". "Yo a Marlene [por ejemplo] la veo y la amo y siempre va al cumpleaños de mi hijo y siempre va a estar porque en algún proyecto fue mi mamá, entonces hay una energía ahí de maternidad con ella. Y ahora con mis hermanos es como ya son hermanos y ahí nos estamos escribiendo ya que terminamos de grabar actualizándonos y cómo nos sentimos y cómo estamos. Creo que esos regalos que nos da la vida de poder coincidir con gente tan bonita y poder hacer lazos tan reales hace que este proyecto sea el más exitoso en el que yo he estado".

Cero egos

En este melodrama no hubo cabida para los egos. "Cuando haces una telenovela siempre se dice que el capitán somos los protagónicos, pero la realidad es que el productor es el capitán, que es el que nos escoge. Y en este caso Roy Royas, que fue el que estuvo más al borde de este barco junto con Juan Osorio, es un hombre lleno de luz, de amor, entonces era imposible que alguien pudiera subir a este barco el ego", asevera. "Desde el primer día nos quedó claro que en este proyecto los egos no estaban invitados y abordamos creo que este proyecto todos, no solamente los cinco hermanos, desde un lugar superamoroso, de equipo, de generosidad porque en la actuación cuando trabajas con generosidad se hacen escenas bien bonitas".

Juan Pablo Gil Michelle Renaud y Juan Pablo Gil en una escena de La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision