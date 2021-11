Michelle Renaud protagonizará la telenovela de Televisa La herencia El melodrama será producido por Juan Osorio e iniciará sus grabaciones a principios de diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A diferencia de muchas actrices de su generación, como Maite Perroni o Zuria Vega, quienes han emigrado durante los últimos años a las plataformas de streaming, Michelle Renaud seguirá desarrollando su carrera en la televisión mexicana como protagonista de telenovela. La heroína de exitosos melodramas como La sombra del pasado, La reina soy yo y, más recientemente, Quererlo todo fue confirmada este martes por el productor de Televisa Juan Osorio como la protagonista de su nueva telenovela, cuyo título tentativo es La herencia. "La protagonista oficial ya es Michelle Renaud", anunció el también productor de ¿Qué le pasa a mi familia? (Univision) en un encuentro con medios de comunicación en México. Aunque no quiso dar más detalles sobre el proyecto, Osorio avanzó en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes a través de su canal de YouTube que sus grabaciones comenzarán a principios de diciembre, concretamente el 6, por lo que "ya estamos con todo". Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Mezcalent La más emocionada de poder formar parte del elenco de este proyecto es su protagonista, quien no tardó en reaccionar a la confirmación del productor a través de las redes sociales. "¡Qué bonito sentí!", escribió Michelle en sus historias de Instagram, donde aprovechó para agradecer a Juan Osorio la oportunidad tan importante que le está dando. Michelle Renaud Michelle Renaud en cambio de look para La herencia | Credit: Instagram Michelle Renaud "Gracias por dejarme jugar donde más me divierto", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo poco que ha trascendido hasta el momento sobre este nuevo melodrama que protagonizará Renaud es que es "una clásica novela" que está basada en una historia chilena. El nombre del galán que acompañará a la actriz en esta nueva aventura profesional así como el resto de los integrantes de su elenco se darán a conocer en los próximos días.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud protagonizará la telenovela de Televisa La herencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.