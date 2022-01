Primeras imágenes de Michelle Renaud como protagonista de la telenovela La herencia ¡y su nuevo galán de ficción! La actriz mexicana graba en México el nuevo melodrama de Televisa que produce Juan Osorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Matías Novoa; Michelle Renaud | Credit: Instagram (x2) De extra en Rebelde a una de las protagonistas más queridas de la pequeña pantalla. Michelle Renaud continúa sumando personajes protagónicos a su exitosa carrera como actriz. La heroína de inolvidables melodramas como La sombra del pasado, La reina soy yo y Quererlo todo graba en México desde finales del año pasado una nueva telenovela como protagonista. Se trata de La herencia, la nueva producción del reconocido productor de Televisa Juan Osorio, responsable de exitosos títulos como ¿Qué le pasa a mi familia? y Mi marido tiene familia. Aunque oficialmente no han trascendido aún los detalles de la telenovela, a través de las redes sociales se compartieron recientemente las primeras imágenes de la actriz mexicana como heroína de este melodrama en las que se puede apreciar el look que lucirá en la historia. Michelle Renaud Michelle Renaud, su look en La herencia | Credit: Instagram Michelle compartirá créditos en esta ficción con el actor chileno Matías Novoa, quien el año pasado debutó en Televisa como parte del elenco del melodrama Vencer el pasado (Univision). Matías Novoa Matías Novoa, el galán de La herencia | Credit: Instagram Matías Novoa Precisamente, el productor de la telenovela publicó este domingo a través de su cuenta de Instagram una imagen de ambos actores juntos en el set de grabación. "Un gran equipo de trabajo", escribió junto a la instantánea. Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa en las grabaciones de La herencia | Credit: Instagram Michelle Renaud El melodrama también cuenta con la actuación estelar de Daniel Elbittar, quien recientemente tuvo una destacada participación en la exitosa telenovela de Univision La desalmada. Michelle Renaud Michelle Renaud y Daniel Elbittar en La herencia | Credit: Instagram Daniel Elbittar "Jugando como niños", fueron las palabras con las que el actor venezolano compartió el pasado viernes una imagen en la que posa de lo más feliz junto a la heroína de la historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián Gil, quien ya ha trabajado con el productor Juan Osorio en otras exitosas telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia?, será otro de los actores que se dejará ver en la telenovela. Julián Gil Matías Novoa, Julián Gil y Daniel Elbittar en La herencia | Credit: Instagram Daniel Elbittar El melodrama marcará también el esperado regreso a la televisión de Elizabeth Álvarez, la esposa de Jorge Salinas, tras 5 años ausente de los foros de grabación de Televisa San Ángel.

