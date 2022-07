ENTREVISTA ¿Por qué Sara Del Monte, su personaje en La herencia, cambió la vida a Michelle Renaud? La actriz mexicana protagoniza en la piel de Sara Del Monte la nueva telenovela estelar de Univision. Previo a su estreno el próximo lunes, Renaud se confiesa con People en Español y revela qué le sucedió interpretando a este personaje que no le había ocurrido antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La herencia: un legado de amor, telenovela que Univision estrena este lunes 11 de julio en horario estelar, "es un proyecto sumamente importante" para su protagonista, Michelle Renaud, "tanto en la carrera como en lo personal". "Es el personaje más importante que he hecho hasta el día de hoy", afirma sin dudarlo. Razones para asegurarlo no le faltan. "Profesionalmente es un personaje que me ha enseñado mucho, que tiene una fuerza increíble, [además] estuve cobijada con un elenco que me daba clases de actuación todos los días y un equipo técnico maravilloso en una producción increíble que le meten el corazón a cada escena y creo que eso lo van a ver a pantalla". "Y en lo personal", prosigue la actriz mexicana, "estar pasando procesos personales de pronto duros y tener gente a mi alrededor que me acobijaba, 5 hombres maravillosos que todos los días se dedicaban a hacerme sentir bien, a darme abrazos, a darme amor fue un regalo de vida maravilloso". "Para mí este proyecto, además de ser muy exitoso porque aquí en México seguimos teniendo muy buen rating, es muy exitoso porque lo disfruté cada segundo". Cambió su vida Sara del Monte no solo es el personaje más importante hasta ahora en sus casi dos décadas de carrera. También, asegura sin titubear, es un personaje que "me cambió la vida". Michelle Renaud Michelle Renaud es Sara Del Monte en La herencia | Credit: TelevisaUnivision "Todos los personajes que yo he hecho han sido maravillosos y me han enseñado muchas cosas, pero me pasaba que cuando estoy actuando, por ejemplo en La reina soy yo (2019), de pronto Michelle tenía gastritis, colitis, dolor de cabeza porque claro el cuerpo no sabe que estás actuando, entonces estás sintiendo y son personajes tan emocionales que de pronto Michelle se llevaba todas las emociones a casa y ya no sabía yo si este dolor o este cansancio era mío o era del personaje. Y generalmente el personaje iba como acompañándome o viviendo cosas que Michelle también estaba viendo", explica la intérprete de 33 años. "Otro ejemplo es que en La sombra del pasado (2014) al mes de que mi mamá murió de cáncer yo tuve una escena con Susana González, donde era mi mamá y estaba muriendo de cáncer, en el mismo hospital donde murió mi mamá, entonces fue muy fuerte para mí un mes después de despedir a mi mamá hacer una escena donde estoy despidiendo a otra mamá que aparte obviamente nos escogen porque nos parecemos. Yo veía a Susana idéntica a mi mamá, o sea pobrecita la llené de baba, besos, lágrimas…", recuerda. Sara Del Monte Michelle Renaud es Sara Del Monte en La herencia | Credit: TelevisaUnivision Renaud, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, reconoce que "siempre había como un mezcla extraña entre yo y los personajes y aquí con Sara no pasó eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siento que maduré en este proyecto. Siento que como mujer crecí muchísimo — Michelle Renaud "Sara se dedicó a enseñarme y me enseñó a que las cosas que Michelle estaba viviendo en lo personal podía sacarlas en escena y podía limpiarse y entonces cada vez que yo salía de llamado salía más libre, salía más contenta, salía diciendo: 'Ya entendí esto que llevo viviendo 33 años, gracias, ya lo comprendí'. Y entonces fue un personaje, fue una historia, fue un elenco, fue una producción que me llenaron, o sea de verdad me llenaban de oxitocina literal. Todo lo que yo vivía fue tan gratificante que es un personaje que me cambió la vida porque me enseñó que no tenemos que andar transmitiendo y llevándonos la colitis a casa, sino que la podemos dejar toda en escena y que podemos decir: '¡Qué rico actué hoy! '¡Qué rico estuvo! A descansar'". "Sara llegó como a hacer clic en todo esto que la vida, que mi carrera me había estado enseñando y Sara llegó como acomodarlo y siento que maduré en este proyecto. Siento que como mujer crecí muchísimo, por eso es un personaje que me cambió la vida", concluye.

