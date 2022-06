Michelle Renaud y Matías Novoa llegan a Univision con La herencia: un legado de amor La cadena hispana ya comenzó a promocionar el inminente estreno de esta nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan la actriz mexicana y el galán chileno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La herencia Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISAUNIVISION Tras el reciente estreno de La mexicana y el güero, Univision continuará renovando su programación estelar durante las próximas semanas. A finales de este mes, concretamente el 27 de junio a las 10 p. m., hora del Este, aterrizará en la cadena hispana el melodrama Mujer de nadie, historia que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas. Pero la telenovela que produce Giselle González (Imperio de mentiras) y en la que también participan Carmen Aub, Cynthia Klitbo y Azela Robinson, entre un gran elenco, no es el único estreno que se acerca a la pantalla de Univision. La cadena también acogerá próximamente el estreno de La herencia: un legado de amor, melodrama mexicano que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa. El fin de semana, Univision comenzó a promocionar la inminente llegada de esta historia que también cuenta con las actuaciones de Elizabeth Álvarez, Julián Gil y Daniel Elbittar. "5 hermanos adoptados, una hija de sangre y una cláusula que los atará a todos a una hacienda. La herencia, gran estreno muy pronto por Univision", anunció la cadena. Si bien no se reveló aún la fecha de estreno ni el horario en el que se emitirá, todo apunta a que la telenovela que producen Juan Osorio y Roy Rojas entre en sustitución de Mi fortuna es amarte, que ya se encuentra en sus capítulos culminantes a las 9 p. m., hora del Este. La herencia se desarrolla en una hacienda aguacatera llamada Santa Catalina, donde viven Don Severiano Del Monte (Leonardo Daniel) y sus hijos adoptivos: Juan (Matías Novoa), Pedro (Daniel Elbittar), Mateo (Mauricio Henao), Simón (Emmanuel Palomares) y Lucas (Juan Pablo Gil). La herencia Protagonistas de La herencia: un legado de amor | Credit: TELEVISA Cuando Don Severiano muere la vida de sus hijos cambia drásticamente con la inesperada aparición el día de la lectura del testamento de Sara (Michelle Renaud), la única hija biológica del patriarca de la familia, cuya existencia desconocían y viene a reclamar lo que le pertenece. Pero la joven no contaba con que tendrá que vivir obligatoriamente con sus cinco hermanos durante un año en la hacienda si no quiere perder su derecho a la herencia. La herencia Triángulo protagónico de La herencia | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este proyecto lleva la herencia de telenovelas clásicas donde se conjugaba algo muy importante: una gran historia de amor, con suspenso, villanos inolvidables, paisajes hermosos… Lo más importante: una lucha entre el bien y el mal donde prevalecerá por siempre un legado de amor", contó Roy Rojas, uno de los productores ejecutivos de la telenovela, meses atrás durante la presentación a prensa del melodrama, que se estrenó en México a finales de marzo.

