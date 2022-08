¿Vio Michelle Renaud el trabajo de Marlene Favela en Los herederos del Monte o habló con ella sobre su personaje? Tanto la telenovela que protagoniza Michelle Renaud, La herencia (Univision), como la que estelarizó en su día Marlene Favela son versiones de una misma historia chilena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud protagoniza la telenovela más vista actualmente en el prime time de la televisión hispana: La herencia, un legado de amor, que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este. El melodrama es una versión de la exitosa historia chilena Hijos del Monte, de la que Telemundo produjo en 2011 su propia versión en Colombia con Marlene Favela como protagonista. Curiosamente, Renaud es amiga de Favela, con quien trabajó en el exitoso melodrama de Televisa Pasión y poder (2015). Pero, ¿será que la actriz mexicana vio algo del trabajo de Favela o habló con ella sobre su personaje antes de iniciar las grabaciones? "En esta carrera muchas veces la gente se confunde creyendo que estamos haciendo los mismos proyectos, pero es imposible. Podemos guiarnos en una misma historia, pero jamás hacemos los mismos personajes, ni estamos viviendo la situación actual parecida, ni estamos con el mismo elenco. Entonces a mí me puede sumar muchísimo platicar con Marlene como actriz para que me dé tips de actuación, pero del personaje de Sara Del Monte Marlene no lo conoce", dijo a People en Español Renaud, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram. La también heroína de telenovelas como La sombra del pasado y La reina soy yo aseveró que "no hubo necesidad de hablar con nadie ni de ver otros proyectos" ya que, como hace con cualquier otro trabajo, decidió afrontarlo desde el guion y atendiendo a los sentimientos que a ella le generaban, "que nadie jamás va a poder entender y sentir lo mismo que yo". Los herederos del Monte Marlene Favela protagonizó Los herederos del Monte (2011) | Credit: Telemundo "Entonces no hubo la necesidad de acercarme a mi madre Marlene, que tanto amo y adoro. Y lo digo de esta manera para que la gente que de pronto vio el proyecto que hizo Marlene sepan que van a ver algo completamente distinto", recalcó la intérprete de 33 años. "Todas las telenovelas, todas las películas, todas las series parten siempre de lo mismo, que es Shakespeare, que es Hamlet, que es Romeo y Julieta; pero no por eso quiere decir que sea la misma historia. Ahorita en La herencia sí les puedo prometer que no van a ver nada que hayan visto, ni tampoco una copia, ni semejanza de nada. Es una historia completamente nueva donde nos guiamos en una historia, pero se cambió, se manejó, se meten otras cosas", señaló. Michelle Renaud Michelle Renaud protagoniza La herencia: un legado de amor (Univision) | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle destacó que lo que más le gusta de La herencia es la cantidad de valores que transmite: habla del trabajo, de la unión, del equipo, de la familia, de valores muy importantes que siempre han sido importantes, pero ahorita creo que es más importante que le digamos a la gente 'acérquense a sus familias, busquen la unidad, no busquen la superficie, váyanse al fondo'". "Lo que queremos enseñar es que la herencia más bonita que puede haber es la familia. Y muchas veces nos perdemos un poquito en la ambición o nos ponen un número económico y nos apantallamos y no nos damos cuenta que lo que más vale la pena son las personas con las que compartes en la vida", resaltó.

