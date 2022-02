Michelle Renaud y los 5 galanes con los que protagonizará la telenovela La herencia: "Se van a enamorar de todos" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud La actriz mexicana encabeza el elenco del nuevo melodrama de Televisa que producen Juan Osorio y Roy Rojas. En la ficción, que se graba desde finales del año pasado en México, la actriz interpreta a Sara, una joven de la ciudad que llegará a revolucionar la vida de los hermanos del Monte, hijos adoptivos de su padre, luego de que este muera y ella sea una de las beneficiarias de su herencia. Empezar galería Matías Novoa Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa El actor chileno, quien tuvo el año pasado una participación especial en la telenovela Vencer el pasado que marcó su debut en Televisa tras su exitoso paso por Telemundo, se adentra en la piel de Juan del Monte, el galán principal de La herencia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Daniel Elbittar Daniel Elbittar Credit: Cortesía El actor venezolano da vida a Pedro del Monte, el tercero en discordia entre Sara (Renaud) y Juan (Novoa). "Es un villano encantador, mujeriego, carismático, irónico, sarcástico. Por lograr sus objetivos dentro la historia es capaz de hacer lo que sea, incluso de pelearse con su hermano de sangre", contó Elbittar en una reciente entrevista con People en Español. 2 de 8 Ver Todo Mauricio Henao Mauricio Henao Credit: Instagram Mauricio Henao Mateo del Monte es el personaje que interpreta el actor colombiano en el nuevo melodrama de Televisa. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares Credit: Instagram Emmanuel Palomares Tras su exitosa participación en la saga Vencer, el actor venezolano da vida ahora a Simón del Monte. "Ya son varios meses trabajando en este nuevo personaje que pronto podrán conocer en La herencia", compartió en Instagram. 4 de 8 Ver Todo Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil Credit: Instagram Juan Pablo Gil El actor mexicano, quien ha participado en producciones de Televisa como El dragón y Como tú no hay 2, completa el quinteto de hermanos del Monte en la piel de Lucas. 5 de 8 Ver Todo Entre galanes La herencia Credit: Instagram Michelle Renaud Michelle Renaud no puede estar más feliz de compartir set de grabación en esta historia con puros galanes. "Se van a enamorar de todos", aseveró la actriz mexicana en las redes sociales. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emocionada Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "No saben lo emocionada que estoy. La herencia está quedando espectacular. Juan Osorio y Roy Rojas [los productores] están echando la casa por la ventana, se los juro, no saben la fotografía, las locaciones, los paisajes, los caballos, los galanes, las mujeres están espectaculares, las historias... Estoy superemocionada, me encanta mi personaje", expresó recientemente la heroína de la historia en Instagram. 7 de 8 Ver Todo Espéralos La herencia Credit: Instagram Juan Pablo Gil La herencia se estrenará este año por la cadena Univision. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

