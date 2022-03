Michelle Renaud canta el tema de salida de su telenovela La herencia: un legado de amor ¡Escúchalo aquí! "Obviamente saben que no nací para eso pero nací para soñar con eso. Es un sueño que me lo regalaron", expresó la actriz mexicana este jueves en la presentación a prensa del melodrama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Michelle Renaud, protagonista de La herencia | Credit: TELEVISA Michelle Renaud lo tiene muy claro: Sara, el papel protagónico que interpreta en la nueva telenovela de TelevisaUnivision La herencia: un legado de amor, es "el personaje más importante hasta hoy" en su carrera. Así lo aseguró la actriz mexicana este jueves durante la presentación a prensa del melodrama, que se estrenará en México el lunes 28 de marzo por Las Estrellas. Además de compartir set de grabación con un "elenco maravilloso" –"tengo clases de actuación diario", aseguró–, a Michelle le emociona mucho poder cantar uno de los temas musicales de la telenovela, el de salida, en el que une su voz a la del cantante colombiano Jessi Uribe. "Obviamente saben que no nací para eso pero nací para soñar con eso. Es un sueño que me lo regalaron", contó emocionada la intérprete de 33 años. "Jessi Uribe es un máster, un grande de la música, gracias por regalarnos su voz para la novela", expresó. Michelle Renaud Michelle Renaud es Sara en La herencia | Credit: TELEVISA Durante la presentación a prensa de la telenovela se proyectó en exclusiva un video en el que se pudo escuchar por primera vez el tema musical que interpreta Michelle y que sonará todas las noches en el melodrama que engalanan Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil como los cinco hermanos Del Monte. En La herencia: un legado de amor Renaud da vida a Sara Del Monte Portillo, una hermosa joven de ciudad que ha luchado toda su vida por superar el abandono de su padre. Cuando muere su progenitor, su ambiciosa madre, Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), la impulsa a pelear por la herencia, pero el destino le tiene preparado un legado de amor al lado de Juan (Novoa); sin embargo, para lograr la felicidad ambos tendrán que vencer muchos obstáculos. Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela también cuenta con las actuaciones de Leonardo Daniel, Julián Gil, Paulina Matos, Rafael Inclán, Amaranta Ruiz, Sergio Basáñez, Tiaré Scanda, Juan Carlos Barreto, Verónica Jaspeado, Roberto Blandón, Gloria Aura, Christian Ramos y Diego De Erice, entre otros.

