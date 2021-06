Michelle Renaud recuerda la vez que actuó junto a su madre en una telenovela La actriz mexicana tuvo la oportunidad de compartir escena con su progenitora hace varios años en un melodrama de Televisa. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De extra en Rebelde a convertirse en una de las protagonistas más exitosas de Televisa. Michelle Renaud ha logrado construir una sólida carrera como actriz que la ha llevado a encabezar diferentes melodramas para la empresa mexicana, entre ellos La sombra del pasado y Quererlo todo, historia que transmite actualmente Univision en la tarde. Aunque todos los proyectos le han aportado cosas muy valiosas, Renaud recuerda con especial cariño una escena que grabó hace justo 10 años en la telenovela de Televisa Ni contigo ni sin ti (2011), ficción que protagonizaron sin demasiado éxito Laura Carmine y Eduardo Santamarina y en la que dio vida a Cony, uno de los personajes secundarios de la ficción. A pesar de que su participación en esta historia pasó sin pena ni gloria, la intérprete de 32 años la guarda en un rincón muy especial de su corazón debido a que la permitió compartir escena con su madre, quien poco tiempo después perdió la vida víctima del cáncer. "Cuando grabé a Cony en Ni contigo ni sin ti hubo una escena donde estaba yo de cajera de súper y mi mamá (la güera) salió de extra y yo le cobraba a ella", rememoró este martes a través de sus historias de Instagram la expareja de Danilo Carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, solicitó la colaboración de sus seguidores para ver si le podían ayudar a encontrar esa escena. Michelle Renaud Michelle Renaud actuó junto a su madre en Ni contigo ni sin ti | Credit: Instagram Michelle Renaud/TELEVISA "Si alguien la está viendo y encuentra esa escena y me la manda me muero", expresó. Sus deseos son órdenes para sus fans así que la escena no tardó en caer en sus manos. "Me hiciste el día", le agradeció la actriz a la fan que se la hizo llegar.

