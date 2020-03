Hermana de Patricia Manterola se une a Operación pacífico La actriz mexicana apareció anoche en la superserie de Telemundo que protagonizan Majida Issa y Mark Tacher. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Manterola, la hermana menor de la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Acapulco, cuerpo y alma y Apuesta por un amor, hizo anoche su debut en Operación pacífico, la actual superserie de Telemundo que protagoniza Majida Issa. La actriz de 39 años interpreta en esta historia a Renata, una mujer misteriosa, sarcástica, divertida y calculadora que promete dar mucho de qué hablar. “Estoy segura de que los cautivará igual que a mí. Amé darle vida y me emociona mucho presentárselas. Interpretar a este personaje fue de las mejores experiencias que me ha regalado mi profesión”, afirmó emocionada Manterola a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera en aplaudir su llegada a la superserie fue, como era de esperarse, su hermana, quien no tardó en enviarle un amoroso mensaje por medio de Instagram. “Guapa y talentosa. La mejor. Éxito seguro con René en Operación pacífico. Te amo”, escribió orgullosa la también cantante y presentadora de 47 años. Operación pacífico es la segunda ficción de Telemundo en la que participa Michelle puesto que años atrás la pudimos ver con el personaje de Flavia en la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso. A pesar de residir en países diferentes, las hermanas Manterola están muy unidas, por lo que siempre que tienen un hueco libre en sus apretadas agendas aprovechan para verse y pasar tiempo juntas, como muestran las imágenes que comparten en sus redes. Image zoom Michelle Manterola y Patricia Manterola Michelle heredó el talento y la belleza de su hermana, quien a pesar de tener tres hijos sigue luciendo una de las figuras más envidiables del mundo del espectáculo. Advertisement

Close Share options

Close View image Hermana de Patricia Manterola se une a Operación pacífico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.