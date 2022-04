Michelle González se hace odiar como Olga en Mi fortuna es amarte: "Escucho comentarios como 'te odio con todo mi corazón', pero eso es justo lo que me hace saber que hice bien mi trabajo" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle González Credit: Esteban Calderón Con el personaje de la obsesiva y ególatra Olga en la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte (Univision) Michelle González se ha convertido en una de las villanas más odiadas de la pequeña pantalla. "Es la primera vez que participo en un proyecto tan exitoso y en el cual mi personaje captó tanta atención y generó tanto en el público y es una sensación maravillosa. Es irónico porque recibí mensajes y escucho comentarios como 'te odio con todo mi corazón', pero eso es justo lo que me hace saber que hice bien mi trabajo y me siento superorgullosa de haber causado eso", comenta la actriz mexicana, quien logró hacer clic desde el primer momento con el niño Benjamín (André Sebastián), a quien su personaje maltrata en el melodrama que protagonizan Susana González y David Zepeda. "Siempre hay un dejo de nerviosismo y de cautela porque no quería lastimarlo, pero formamos un equipo increíble", asegura Michelle, cuya carrera no ha dejado de crecer en los últimos años. "Actoralmente es muy rico desmenuzar a un personaje que tiene tantos huecos en el corazón y entender de dónde viene tanto dolor e inseguridad", señala.

¿Qué encontraste en Mi fortuna es amarte y en Olga que te hizo querer estar en la telenovela? Michelle González
Credit: TELEVISA

Creo que lo más bonito de este proyecto es que llegó a mí de manera inesperada y fue la sorpresa más increíble que me regaló el 2021: la oportunidad de construir un personaje nuevo que tenía tantas capas, no solo la villana que quiere separar a los protas, sino una mujer con su propia historia, sus propios fantasmas y heridas y la historia alterna con el niño, donde abordamos el tema del abuso y maltrato infantil. Este proyecto para mí fue muy significativo en muchos aspectos, fue muy karmático. A los 5 años hice mi primer telenovela (Gotita de amor) con Nicandro Díaz, el productor de Mi fortuna es amarte, y 25 años después nos volvemos a encontrar, ahora como su antagonista; el verme reflejado en André, quien también tiene 5 años y es su primer proyecto... En fin, muchas cosas que no son coincidencias y que hicieron este proyecto tan especial.

Cuando empezaste a leer los libretos y comenzaste a ver todas las maldades que iba a hacer tu personaje, ¿qué pensaste?

Michelle González
Credit: Instagram Mi fortuna es amarte

Me sorprendió mucho honestamente. Todo el proceso de casting fue muy rápido porque yo estaba en España y llegó de la nada, no sabía mucho y estuvimos varias semanas intentando negociar porque yo tenía ya firmado un contrato para filmar con Amazon una serie y Nicandro por más que quería que yo interpretara a Olga debíamos cuadrar primero. Cuando por fin confirmé, empecé a grabar a los pocos días y todo sucedió rápido, me iba enterando poco a poco y sólo me dejé sorprender.

Aunque en la vida real nadie se quiere topar en su camino con una mujer como Olga, asumo que como actriz será una delicia poder darle vida a un personaje como este

Michelle González
Credit: Instagram Michelle González

Creo que hay muchas Olgas en el mundo: mujeres vacías, que no se aman a ellas mismas, que no pueden ver su valor y no tienen la capacidad de entender que pueden hacer las cosas de una mejor manera. Mujeres que no trabajan en ellas mismas, sus traumas y sus heridas de la infancia. Y sí, actoralmente es muy rico desmenuzar a un personaje que tiene tantos huecos en el corazón y entender de dónde viene tanto dolor e inseguridad.

¿Es difícil como actriz buscarle la verdad y el lado humano a este tipo de personajes? Mi fortuna es amarte
Credit: Instagram Mi fortuna es amarte

Es muy fácil porque todos los seres humanos tenemos heridas, sólo que algunos trabajamos en ellas y otros no; pero el dolor y los traumas están ahí. Más bien lo interesante de la construcción es ir entendiendo cómo opera, cómo consigue lo que quiere, qué piensa cuando hace sus estrategias, desde qué lugar ataca. Es superinteresante explorar la mente de una narcisista, una mujer egocéntrica y que en mi construcción de personaje enfrentaba una enfermedad mental y ella ni siquiera era consciente de ello.

¿Cómo estás viviendo el odio que ha despertado tu personaje en el público?

Michelle González
Credit: Instagram Michelle González

Me encanta, es una sensación increíble el saber que estás moviendo a la gente, que los estás tocando con tu trabajo, que los llevas a los límites de las emociones. Eso siempre ha sido mi deseo como actriz y lo he logrado solo que en diferentes niveles. Es la primera vez que participo en un proyecto tan exitoso y en el cual mi personaje captó tanta atención y género tanto en el público y sí es una sensación maravillosa. Es irónico porque recibí mensajes y escucho comentarios como 'te odio con todo mi corazón', pero eso es justo lo que me hace saber que hice bien mi trabajo y me siento superorgullosa de haber causado eso.

¿Qué te dice la gente cuando te ve en la calle?

Michelle González
Credit: Instagram Michelle González

Tengo muchas anécdotas la verdad. Las muestras de cariño que recibí en la calle son increíbles. Hace poco estaba en Tulum y estaba en unos tacos y una chava me vio y me gritó: 'Olga te odio'. Se acerco a mí, me abrazó superemocionada y me dijo lo mucho que le encantaba mi trabajo y cómo cada noche sufría y hacía coraje con todo lo que hacía Olga. Empezó a decirle a unos gringos ahí sobre mí como 'no, es que ustedes no saben, ella es Olga, la mujer más odiada en el México ahorita' (ríe). Fue muy divertido, pero al mismo tiempo sentí hermoso verla tan apasionada con mi personaje y la historia".

¿Son difíciles de grabar las escenas en las que tu personaje maltrata a Benjamín?

Michelle González
Credit: Instagram Michelle González

La verdad siempre hay un dejo de nerviosismo y de cautela porque no quería lastimarlo, pero formamos un equipo increíble. El tenía su acting coach pero en nuestras escenas éramos él y yo. A mí me gustaba acercarme y ensayar con él, mis directores personalmente me daban mucha libertad. Teníamos una dinámica donde ellos marcaban la escena y básicamente me dejaban proponer y apropiarme de ella y entonces la dinámica con el niño era básicamente igual. Honestamente, la relación que tenemos influyó demasiado porque desde el principio hicimos mucho clic y tuvimos una conexión superbonita y mucha química, entonces había esa confianza de poder hacer estas escenas porque él sabía que era ficción y que yo era Michelle y Olga un personaje. Yo le decía 'veme a los ojos' y nos conectábamos enseguida y pasaban cosas increíbles. Aprendí muchísimo como actriz trabajar con un niño de 5 años.

Tú también iniciaste muy pequeña en la actuación, imagino que te verás reflejada en él, ¿no?

Michelle González
Credit: Instagram Michelle González

Demasiado, él me recordó que actuar es jugar, es estar presente y me conectó con mi niña interior, esa Mich pequeña que se emocionaba al máximo de estar en un set. Era la niña más feliz del mundo y no juzgaba, sólo estaba presente y me dejaba sorprender.

¿Alguna anécdota sobre tu trabajo en el set con André que nos puedas compartir? Michelle González
Credit: Instagram Michelle González

Tengo demasiadas, los dos somos muy cariñosos y él es muy tierno, es un caballerito. Siempre me agradecía por las escenas y lo que me llamaba mucho la atención era como él contenía su energía, como algo nato. Él preguntaba: '¿Es ensayo o grabación?'. Para saber si lo daba todo aún y en cuanto grabábamos él se transformaba.

