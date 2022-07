EXCLUSIVA Michelle González lucha por cambiar la representación de la gente de piel morena en la televisión La villana de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte (Univision) considera que "ya es hora" de "alzar la voz" contra los estereotipos y prejuicios que existen en la televisión alrededor de la gente de piel morena y aboga "por dar otro tipo de representación a otras pieles y otras caras". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle González Michelle González es Olga en Mi fortuna es amarte | Credit: Esteban Calderón; Instagram Mi fortuna es amarte "Ha sido difícil [abrirme camino en esta carrera], especialmente por los estereotipos tan marcados que hay en la televisión, pero quiero ser una de las actrices que rompa con eso", se sinceraba Michelle González en 2017. Hoy, 5 años después, la lucha de la actriz mexicana, quien interpreta a Olga en la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte (Univision), por derribar los estereotipos y prejuicios que existen en esta industria alrededor de los actores y actrices de piel morena continúa. "La verdad es un camino muy largo y honestamente es muy importante tener claridad de a dónde vas, hacia qué dirección quieres apuntar tu carrera, y lo más importante, cuál es tu propósito como ser humano", asevera. Ella parece tener muy claro el suyo. "Para mí es que a través de mi arte y mis personajes y las historias que cuento sean significativas en la vida de las personas y las marque y les deje una huella. Pero también tengo metas personales como mujer y como individuo. Y es justo eso, romper estereotipos, hablar de temas que no aceptamos como sociedad –como que somos un país racista y clasicista– y que también los medios como ustedes –las revistas–, son parte de eso", señala. "Es importante que ustedes también se sumen a este cambio de inclusión y diversidad y de dar otro tipo de representación a otras pieles y otras caras". [Olga] es justo el cliché de lo que una actriz 'morena' puede representar, 'el perfil', porque hay gente que piensa con esta mentalidad racista — Michelle González La actriz, quien ha participado en exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Imperio de mentiras y Papá a toda madre, reconoce que aún falta mucho camino por recorrer en esta materia en las telenovelas. "La gente no tiene referentes con los que se identifique", denuncia. "El mexicano moreno es siempre representado en la pantalla como algo negativo, el 'naco', el pobre, el violador, el secuestrador… y nadie, absolutamente nadie, aunque tengan el mismo color de piel va a decir: 'Yo quiero ser como él'. Y las novelas es justo eso, esos héroes, esas mujeres que desearíamos ser porque les pasan cosas extraordinarias, y siempre o casi siempre son interpretados por gente blanca. Y justo eso es lo que debemos de cambiar: la representación". Michelle González Michelle González | Credit: Esteban Calderón Michelle, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, admite que el personaje que interpreta en Mi fortuna es amarte, melodrama que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, es "justo el cliché de lo que una actriz 'morena' puede representar, 'el perfil', porque hay gente que piensa con esta mentalidad racista". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero mi visión es, si con este proyecto puedo posicionarme como actriz, demostrar mi rango actoral, tener proyección como antagonista pues lo haré porque de esta forma podré continuar mi lucha con una voz más y más fuerte", deja claro la intérprete. "Hoy por hoy sé que los productores en Televisa conocen mi trabajo y lo respetan, así que yo también puedo decir 'no, no haré este proyecto porque no comulga con lo que yo creo y no me interesa interpretar este personaje estereotipado y creo que puedo hacer este otro personaje'". Michelle González Michelle González | Credit: Esteban Calderón La actriz, quien además de actuar también produce y escribe, considera que "ya es hora" de "alzar la voz" y de "no tener miedo a poner estos temas sobre la mesa". "Es la única manera de reaprender y eliminar todos esos prejuicios que tenemos", defiende.

