Michel Duval se despide de Señora Acero: "Fue difícil desprenderme de Salvador Acero, pero quién sabe capaz y nos reencontramos en el futuro"

Creo que el Michel que empezaba esta serie era un Michel soñador, un Michel que decía ‘guau, no sé lo que me espera pero me voy a partir todo lo que sea para poder lograr hacer una diferencia en este proyecto y poder poner mi nombre en alto’. Y creo que lo logré. Ahorita el Michel que se queda es un hombre, un artista que ya entiende todos los lados de esta profesión porque no es solo llegar y actuar, es saber qué se toma para actuar, cuántas horas, negociaciones, contratos, jornadas de trabajo, continuidad… Entonces me voy como un artista, que es lo que en verdad quiero hacer. Yo no quiero ser un galán de telenovelas, yo no quiero ser una carita guapa, yo no quiero ser un cuerpo bien definido, quiero ser un artista, quiero ser un actor, quiero ser una persona que cuando vean pueda inspirar más allá de ‘guau quiero ser como él’ sino ‘quiero lograr lo que él logró’. Creo que vamos en buen camino y lo que nos espera es muchísimo mejor.