Michel Duval sobre el final de Señora Acero: "Antes de que se volviera una obligación creo que se dieron cuenta de que había que darle el cierre que se merece"

A Michel Duval, quien interpretó a Salvador Acero en la actual superserie estelar de Telemundo, le tomó por sorpresa la noticia del fin de la saga de Señora Acero tras cinco temporadas al aire. “No es algo que me esperaba, pero es algo que entiendo”, asegura el joven actor mexicano en entrevista exclusiva con People en Español. “Tener temporadas de 75 capítulos es muy demandante para los actores, pero también para los escritores y para la empresa en sí”.

El intérprete de 24 años reconoce que para él estaba siendo ya “muy estresante tener que terminar una temporada y esperar 6 meses a retomar la siguiente sin poder hacer ningún personaje y sin poder aceptar ningún trabajo”.

“Creo que eso también se refleja mucho en los escritores. Escribir 75 capítulos por temporada y mantener la historia fresca, original y no repetitiva es una chamba muy complicada, entonces yo creo que antes de que se volviera una obligación y no nada más fuera como ‘ah sí sexta temporada, órale sí escríbete esto, escríbete aquello y ya vemos cómo le hacemos con esto’. No. Creo que se dieron cuenta de que antes de que sea una obligación dijeron como ‘¿sabes qué? hay que darle el cierre que se merece a esto’”, explica.

Duval, que debutó en la superserie en 2015 con el estreno de su segunda temporada, considera que Telemundo tendrá que reinventarse ya que el final de las narcoseries está cerca.

“Creo que también Telemundo está llegando a un momento donde van a tener que refrescar su contenido, creo que esta época de las narcoseries o las narconovelas está llegando a su fin y poco a poco van a tener que encontrar otro nuevo tipo de historias que van a tener el impacto que tuvo El señor de los cielos, Señora Acero, El Chema o Enemigo íntimo. Es también es como un ciclo. Antes de forzar la historia es mejor darle un buen final y seguir adelante”, reitera.

Aunque su ciclo en Señora Acero terminó, el actor está más que dispuesto a seguir trabajado para Telemundo. “Siempre va a ser mi casa, yo a Telemundo le debo muchísimas cosas”.

Mientras llega el proyecto adecuado, el actor se enfoca en abrirse camino en Hollywood, donde está próximo a debutar como protagonista de una serie que se estrenará en 2019.

“Es una serie inspirada en un cómic y la primera temporada la estamos terminando de grabar, la filmamos en Vancouver y en verdad estoy muy orgulloso por ese proyecto, estoy muy orgulloso por lo que logré y también muy emocionado de poder poner el nombre de los latinos y el nombre de México en alto en el mercado hollywoodense porque es algo que llevo soñando desde chiquito”, cuenta emocionado.

“Espero usar este proyecto como un trampolín para poder empezar a agarrar proyectos en Estados Unidos y poder estar aquí, allá, pero siempre con esa hambre de seguir creciendo y seguir contando historias que la audiencia ame ver”, concluye.