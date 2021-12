Michel Brown ya graba la segunda temporada de Pasión de gavilanes El actor revolucionó este martes las redes sociales al volverse a caracterizar casi 20 años después de Franco Reyes, personaje que lo catapultó en su día a la fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela. Quiero contarles que está confirmado que voy a rodar dentro de poco". Así confirmaba a mediados de noviembre Michel Brown su participación en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela que hace casi dos décadas protagonizó en Colombia junto a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss. Dicho y hecho. Este martes, el actor argentino se incorporó para alegría de sus fans a las grabaciones de la esperada secuela del inolvidable melodrama de Telemundo. "Desde hoy en este mágico lugar en el que viviré por un largo rato #queganasdeverlosatodos", escribió el lunes por la noche a través de su perfil de Instagram en un post en el que mencionó a varios de sus compañeros, entre ellos su pareja en la historia, Natasha Klauss. Al día siguiente, ya caracterizado de Franco Reyes, Michel publicó en sus historias de Instagram una breve grabación en la que se deja ver en una de las locaciones de la telenovela. El actor, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, no pronunció ni una sola palabra, pero no hizo falta. La emoción que se respiraba en el video hablaba por sí sola. "¡Qué emoción!", "Lo que tanto esperaba", o "Por fin Franco Reyes ha regresado", se puede leer entre las incontables reacciones que no tardaron en invadir las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión de gavilanes 2 centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO La secuela de la telenovela empezará con otro trágico crimen que sacudirá a la familia hasta lo más profundo y cuya investigación apuntará a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadenará una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia.

