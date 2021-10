"¡Todavía no se sabe nada!". Michel Brown deja la puerta abierta a 'Pasión de Gavilanes'! El actor finalmente rompió el silencio sobre su ausencia en la mítica telenovela y no dio un no con respuesta a su participación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Telemundo presentara el elenco de Pasión de gavilanes 2 sin Michel Brown en él, los fans de toda la vida de la serie se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué? El actor se había mantenido en silencio hasta este miércoles, día en que acudió al plató de Hoy día para presentar su nueva serie en la cadena, Parot. Adamari López aprovecho la presencia del actor para hacerle la pregunta que todos querían saber. ¿Qué razón le impide estar en un proyecto tan apetecible? La cara de Michel era un poema y muy lejos de negar su colaboración en la serie que le dio prestigio internacional, dejó la puerta abierta a su intervención. "Todavía no se sabe nada", dijo con cara de pillo y los gritos de emoción de Ada de fondo. En la presentación el día anterior de la nueva entrega de la telenovela y sus caras protagonistas que incluían al elenco de siempre se echó en falta a Michel. Para muchos seguidores su ausencia fue una gran decepción pues sin él la serie quedaría coja. Ya en el pasado el actor argentino había dado a entender que debido a otros compromisos le sería prácticamente imposible unirse a la aventura. Sin embargo, no todo está dicho. La sonrisa pícara de Michel y sus palabras abren la esperanza a su colaboración en la inolvidable teleserie que dio la vuelta al mundo. Pasion_de_Gavilanes_PROMO copia Protagonistas de Pasión de gavilanes | Credit: Cortesía TELEMUNDO "Es que ayer no te vimos, vimos a varios de los actores y tú fuiste el único que me faltó, entonces no quería dejar de preguntarte por eso", le insistió la puertorriqueña con mucho tacto. "Sí, es que voy a estar rodando una serie pero... me no habla inglés", siguió entre risas. Está claro que no lo negó categóricamente y ese detalle da que pensar sobre la posibilidad de un posible reencuentro en algún momento de la historia. Un motivo de absoluta alegría que solo con el tiempo se sabrá a ciencia cierta.

