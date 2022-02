Michel Brown: "Hubiera estado muy arrepentido de haber perdido la oportunidad de volvernos a encontrar después de 18 años" El actor, que vuelve a interpretar a Franco Reyes en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo, habla con People en Español sobre su participación en esta esperada historia y avanza lo que sucederá con su personaje. "Franco viene de vivir un tormento". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michel Brown Michel Brown es Franco en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO El nombre de Michel Brown no fue incluido como parte del elenco de la nueva temporada de Pasión de gavilanes en el comunicado que envió en su día Telemundo ya que en un inicio el actor no iba a formar parte de la secuela de la exitosa telenovela. Para alegría de sus fans, tan solo un mes después del anuncio, Michel confirmaba de viva voz su participación en la continuación del melodrama que hace casi dos décadas marcó un antes y un después en su carrera. "Lo hablaba con Mario (Cimarro) y con Gato (Juan Alfonso Baptista). Les decía, después de que grabamos una escena muy bonita, que hubiera estado muy arrepentido de haber perdido la oportunidad de volvernos a encontrar después de 18 años ya habiendo maduro desde diferentes puntos de vida", se sincera Michel en entrevista con People en Español. El actor, que se incorporó al rodaje de la telenovela dos meses más tarde, reconoce que haber podido reencontrarse en escena con sus compañeros "fue muy emocionante". Se van a encontrar con un Franco completamente diferente. Este personaje viene de vivir un tormento — Michel Brown "Quieras o no todos vivimos durante un año y medio en la ficción siendo hermanos y creamos un vínculo muy bonito, entonces la verdad reencontrarnos nos dio mucho gusto y nos encontramos en escena desde un lugar muy diferente también habiendo crecido como actores". Michel Brown Michel Brown retoma a Franco en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO El actor recuerda especialmente la escena que grabó a finales del año pasado junto a Cimarro (Juan Reyes) y Baptista (Óscar Reyes) en la que los tres hermanos se reencontraban. "Nos pasó algo muy loco, en el ensayo nos empezamos a emocionar mucho cuando hicimos la escena y tratábamos de parar un poco la emoción para que pudiera suceder en escena –porque a veces lo que pasa es que en la primera toma suceden estas cosas y uno quiere tratar de recrear la verdad– y Gato (Juan Alfonso) me decía: 'Aprieta, aprieta". Y tuvimos una escena muy emocionante que creo que al público le va a encantar". Habiendo sido Franco un personaje tan blanco vuelve con una mirada distinta, con un bagaje interesante que hace que el personaje tenga estas diferentes capas — Michel Brown A pesar de que pasaron casi dos décadas desde la última vez que los tres actores compartieron el mismo set de grabación, Michel asevera que la esencia de cada uno sigue siendo la misma. Telemundo Juan Alfonso Baptista, Mario Cimarro y Juan Alfonso Baptista en la alfombra roja de la premier en Los Ángeles | Credit: TELEMUNDO "No cambiamos mucho en cuanto a la esencia de nosotros y la manera de relacionarnos. Sí cambia, creo, el oficio de cada uno. Cada uno fue trabajando y haciendo su carrera de la manera que la está haciendo y eso me parece que nos vuelve actores más sólidos y que identificamos las emociones desde un lugar completamente diferente", señala. "A Gato [Juan Alfonso] y a mí nos pasó que estábamos muy emocionales. El día que nos encontramos nos estábamos encontrando dos amigos de verdad que no se veían en un set hace mucho tiempo y con un respeto y un compromiso diferente, pero con el mismo disfrute que existió en aquella época cuando grabamos la primera vez". ¿Qué sucederá con Franco? Sin poder adelantar mucho sobre el rumbo que tomará su personaje, Michel avanza que Julio Jiménez [el escritor] "escribió una historia preciosa del personaje, muy emotiva". "Cuando vean la serie se van a dar cuenta por lo que tuvo que pasar el personaje. Es muy interesante porque habiendo sido Franco un personaje tan blanco vuelve con una mirada distinta, con un bagaje interesante que hace que el personaje tenga estas diferentes capas y que se vuelva interesante para interpretar también". Michel Brown Michel Brown retoma a Franco Reyes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO El actor comparte que el público se va a encontrar con un Franco "completamente diferente", pero "al final la esencia del personaje está y de hecho aflora en los momentos muy emocionales". "Es un personaje muy tierno y con un buen corazón, el mediador de la familia, el que trata de solucionar los problemas… [Ese Franco] va a aparecer, pero para que aparezca tiene que pasar un tiempo porque este personaje viene de vivir un tormento", explica. "Es muy interesante todo el arco dramático de cómo aparece el personaje y cómo vuelve a encontrarse de nuevo".

