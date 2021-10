¿Por qué no participará Michel Brown en la segunda temporada de Pasión de gavilanes? El inolvidable Franco Reyes no fue confirmado este lunes como parte del elenco protagónico de la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michel Brown Michel Brown; Natasha Klauss, Danna García y Paola Rey | Credit: TELEMUNDO (X2) Hacía mucho tiempo que el anuncio de un proyecto no generaba tanta ilusión y emoción en las redes sociales como sucedió este lunes tras revelarse el elenco de la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, que ya se graba en Colombia. "El 21 de octubre del 2003 salió al aire Pasión de gavilanes, historia que hizo visible la carrera de muchos de nosotros, que impulsó la de otros y a todos los que hicimos parte nos convirtió en una tendencia mundial conquistando los hogares y los corazones del mundo entero. Hoy 18 años después en el mismo mes de estreno damos orgullosamente la noticia oficial de nuestro reencuentro. No saben la felicidad de verlos", expresó a través de su cuenta de Instagram la actriz colombiana Natasha Klauss, quien dio vida a la inolvidable Sarita Elizondo. La felicidad del reencuentro quedó empañada por la ausencia de uno de sus 6 protagonistas, Michel Brown (Franco Reyes), quien no participará en la nueva temporada. "Te necesitamos en Pasión de gavilanes", "No puedo creer que no vas a estar", "Tienes que ir a Colombia a ser Franco Reyes", "Vuelve Franco" o "Te queremos en Pasión de gavilanes", fueron algunos de los miles de mensajes que vertieron los fanáticos de la exitosa telenovela a través de las redes sociales tras confirmarse que el actor no volverá a interpretar a Franco Reyes. ¿Por qué no participará? Aunque no se ha pronunciado sobre su ausencia en la segunda temporada de Pasión de gavilanes luego de que Telemundo revelara el elenco y su nombre no estuviera incluido en él, Michel concedió a finales del año pasado una entrevista a un medio de comunicación en España en la que se sinceró sobre el motivo que lo llevó a decir 'no' a la nueva temporada. Michel Brown Michel Brown | Credit: Mezcalent "Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", explicó el actor de origen argentino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención", agregó. Su reacción A pesar de no integrar el elenco de la segunda temporada, Michel no tardó en reaccionar este lunes de una forma muy amorosa al reencuentro entre sus compañeros. Michel Brown Credit: Instagram Pasión de gavilanes 2 se estrenará en 2022 por Telemundo.

