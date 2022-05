Michel Brown llega esta noche a Pasión de gavilanes 2: "Era interesante darle un cierre al personaje después de 18 años" ¡Se acabó la larga espera! Franco Reyes, el menor de los hermanos Reyes, entra en acción desde este miércoles en la segunda temporada de la telenovela de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cuándo aparece Franco Reyes? Durante los últimos meses, concretamente desde que se estrenó el pasado 14 de febrero la segunda temporada de Pasión de gavilanes, esta pregunta no ha dejado de repetirse con insistencia a través de las redes sociales entre los fanáticos de la telenovela protagonizada por Danna García, Mario Cimarro y compañía. Si bien la espera se hizo larga, el regreso del menor de los hermanos Reyes ya es una realidad. Este miércoles, durante la emisión del capítulo 55, el personaje interpretado por Michel Brown se dejará ver por primera vez en tiempo presente en la ficción –hasta ahora solo había aparecido en escenas de flashback– tras haberse alejado hace 3 años misteriosamente de su familia por motivos que todavía se desconocen y que comenzarán a ser revelados a partir de esta noche. "Me parece que era interesante darle un cierre al personaje después de 18 años", asevera el actor de origen argentino en entrevista con People en Español. "Creo que fue un gran regalo que la vida nos dio después de 18 años volver a interpretar este personaje", agrega. Michel Brown Michel Brown | Credit: Mezcalent Michel, quien triunfa actualmente en Netflix como protagonista de la serie Pálpito, recuerda con mucho cariño todo lo que vivió hace casi dos décadas gracias a Pasión de gavilanes y lo mucho que le cambió la vida haber interpretado al menor de los hermanos Reyes. "A mí me dio la posibilidad de abrirme a diferentes mercados, estar en España presentando un programa de televisión en las tardes, hacer cine, hacer series, presentando las uvas de Año Nuevo, que es algo muy local español. El personaje tuvo mucha acogida en España y en muchos diferentes países del mundo. Y la verdad es que estoy muy agradecido con el proyecto", expresa Brown. El momento más surrealista El intérprete de 45 años reconoce que vivió varios momentos surrealistas gracias a la enorme repercusión que tuvo el melodrama entre el público, especialmente en España. "El momento más surrealista lo viví con El Gato [Juan Alfonso Baptista]. Fuimos a hacer una firma de autógrafos en España y cuando llegamos nos estaban esperando en el aeropuerto como 500 personas. Era una locura. Y a la semana viajamos a Sevilla [España] a hacer una firma de autógrafos y había como 10 mil personas. Parecía como si tocara una banda de rock y el Gato y yo no entendíamos lo que estaba pasando. Y me acuerdo que esa noche cuando nos regresamos al hotel nos cayó la ficha del fenómeno que era esta novela", comparte Michel. Michel Brown Michel Brown | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nosotros nos fuimos a cenar y cenamos en silencio mirándonos a la cara sin entender un poco lo que había pasado. Era un fenómeno impresionante. Y después de ahí seguimos Gato y yo en España haciendo presentaciones durante un año y yendo a programas de televisión. Creo que esa fue una de las experiencias más increíbles que vivimos", agrega. No te pierdas el regreso de Franco Reyes a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michel Brown llega esta noche a Pasión de gavilanes 2: "Era interesante darle un cierre al personaje después de 18 años"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.