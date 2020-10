Close

"Yo decidí no hacerla": Michel Brown confirma segunda temporada de Pasión de gavilanes El inolvidable Franco Reyes reveló a un medio español que se está trabajando en la secuela de la exitosa telenovela de Telemundo, que contará con varios actores de la historia original. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que parecía meses atrás un sueño difícil de llevarse a cabo, hoy parece ser una realidad, o al menos estaría mucho más cerca de poder cumplirse. Michel Brown, quien diera vida al inolvidable Franco Reyes en la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes (2003), dio a conocer en una reciente entrevista que se está trabajando en una segunda temporada del melodrama que encabezó junto a Mario Cimarro, Danna García y un gran elenco. "La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer", informó el actor de origen argentino al portal FórmulaTV. Image zoom Protagonistas de Pasión de gavilanes | Credit: Cortesía TELEMUNDO La mala noticia es que el intérprete de 44 años declinó formar parte del proyecto, por lo que de llevarse a cabo finalmente la ficción como parece ser Brown no participaría en ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", aseveró el también protagonista de la telenovela Amar a muerte. Image zoom Michel Brown | Credit: Mezcalent El actor, que tiene un millón y medio de seguidores solo en Instagram, dejó claro que respeta también el hecho de que sus compañeros se quieran subir nuevamente a ese barco. "Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención", se sinceró. Cabe mencionar que hasta la fecha ni Telemundo ni los actores que estarían participando en la nueva temporada de Pasión de gavilanes han confirmado la noticia de la secuela.

