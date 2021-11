Michel Brown confirma su participación en Pasión de gavilanes 2: "Logramos encontrar un tiempo" “Me sumo a todos mis compañeros a hacer una participación especial corta pero consistente”, confirmó el actor de origen argentino a través de un video que compartió en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La segunda temporada de Pasión de gavilanes contará finalmente con sus seis protagonistas originales: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. El actor argentino confirmó este jueves a través de las redes sociales su participación en la esperada secuela de la exitosa telenovela de Telemundo. "Como todos ya saben no podía participar en la segunda temporada de Pasión de gavilanes porque estaba haciendo un proyecto que se cruzaba justo con las fechas. Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela", compartió el inolvidable Franco Reyes a través de un video que publicó en Instagram. "Quiero contarles que está confirmado que voy a rodar dentro de poco". El actor, que a finales de 2020 declaró a un medio español que no le llamaba la atención volver a formar parte de Pasión de gavilanes, contó que se suma a todos sus compañeros "a hacer una participación especial corta pero consistente en un proyecto increíble", dijo. Michel Brown Así lucía Michel Brown en Pasión de gavilanes (2003) | Credit: TELEMUNDO "Muy pronto nos vamos a estar viendo nuevamente por la pantalla de Telemundo. Gracias a ustedes por los mensajes, gracias a Telemundo por encontrar este tiempo y nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Pasión de gavilanes", concluyó su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión de gavilanes 2 centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia. La secuela de la telenovela empezará con otro trágico crimen que sacudirá a la familia hasta lo más profundo y cuya investigación apuntará a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadenará una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michel Brown confirma su participación en Pasión de gavilanes 2: "Logramos encontrar un tiempo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.