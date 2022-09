Lo que 'esconde' Mi secreto, la nueva telenovela de TelevisaUnivision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mi secreto Credit: TelevisaUnivision ¿Qué harías tú si lo pierdes todo y la vida te ofrece la oportunidad de reinventarte y asumir una nueva identidad para poder seguir adelante? Eso precisamente es lo que le sucede a Valeria (Macarena García), la protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision Mi secreto. El melodrama, que produce Carlos Moreno tomando como referencia la historia original de Marissa Garrido Ha llegado una intrusa (1974), fue presentado este miércoles 7 de septiembre a los medios de comunicación en México. Todos los detalles aquí. "Es una historia muy entretenida, además perfectamente bien adaptada por Martha [Carrillo] y por Cristy [García]", contó Carlos Moreno, productor ejecutivo de la telenovela. "Creo que tenemos una historia en las manos muy entretenida, muy divertida y lo más importante es que tenemos una gran historia de amor perfectamente bien interpretada por esta gran pareja", añadió refiriéndose a Macarena García y Diego Klein, los protagonistas de Mi secreto. Sobre la elección de la historia, una adaptación libre del original de Marissa Garrido Ha llegado una intrusa (1974), comentó: "La elección fue en conjunto con mis escritores y el equipo literario, siempre tratamos de trabajar en conjunto para poder hacer la selección de la mejor historia que podamos tener".

Macarena García

La joven actriz mexicana debuta como protagonista con este melodrama. "Valeria es un personaje que no es completamente bueno ni completamente malo, es un personaje que es víctima de las circunstancias que se le enfrentan y creo que eso es lo que la hace fácil de empatizar", contó sobre su personaje. "Yo creo que todos aquí tenemos algún secreto, espero que no tan grave como el de Valeria", agregó entre risas.

Diego Klein

Para el joven actor mexicano, a quien podemos ver en la nueva versión de Los ricos también lloran (Univision), Mi secreto también marca su debut como protagonista. "Para mí este proyecto significa todo", aseguró. "Estoy muy agradecido con Carlos, con Martha, con Cristina y con todos mis compañeros por acobijarme así. Mi experiencia ha sido dura porque cuando tienes que hacer las cosas con el corazón cuesta trabajo y resistencia, pero creo que el resultado es maravilloso".

Isidora Vives

La inolvidable Alicia Lascuráin de la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo (2014) ya creció y ahora interpreta a la antagonista de la historia. "Cuando te enamoras de una historia todo se vuelve magia y siento que hablo por todos los actores. Esta es una carrera increíble y cuando amamos la historia y a nuestro personaje todo se vuelve mucho más sencillo", dijo.

Andrés Baida

El joven actor mexicano completa el cuarteto protagónico juvenil de Mi secreto. "Estoy muy agradecido con esta oportunidad, el que hayan confiado en mí para representar a Rodrigo y contar esta historia", expresó. "Yo más que orgulloso de compartir cuadro y set con estos grandes actores que me acobijaron, que me enseñan y de los cuales sigo aprendiendo".

Karyme Lozano

La actriz mexicana estuvo varios años ausente de los melodramas mexicanos. Ahora está de regreso con Mi secreto. "Me siento muy honrada, muy bendecida, un repartazo de actores maravillosos pero seres humanos maravillosos también. Trabajar con Carlos Moreno nuevamente es un sueño hecho realidad y sobre todo esta historia que sé que los va a atrapar. Una historia preciosa, una historia donde se van a identificar con todos los personajes, para jóvenes, para adultos", expresó.

Arturo Peniche

El personaje que interpreta el actor mexicano, al igual que la mayoría de esta historia, guarda un secreto. "Estoy muy agradecido de estar otra vez con Cristy y con Martha [las escritoras] obviamente, con mi maestrazo, mi querido amigo Carlos [el productor], con don Eric del Castillo, que amo con toda mi vida, y con todos estos compañeros, con algunos he tenido la oportunidad de trabajar varias veces pero he logrado más hermanos, más amigos, distintas percepciones de la actuación. Y de los chavos sí traen cosas que definitivamente de ellos bebo, me alimento y simplemente les transmito lo que voy aprendiendo", compartió Peniche. "Espero que esta novela sea realmente un éxito para todos".

Claudia Ramírez

La actriz mexicana se encargará de hacerle la vida imposible a más de uno dentro de la ficción. "Después de que me hicieron llorar el año pasado como una Magdalena [refiriéndose al personaje que interpretó en la telenovela Fuego ardiente] ya me tocaba hacer sufrir a los demás", dijo entre risas. "Muy feliz, muy divertida sobre todo y disfrutando mucho este personaje".

Más sobre la historia

Mi secreto centra su historia en Valeria (Macarena García) y Natalia (Isidora Vives), dos niñas que a los ocho años se conocieron en un internado en España. La vivencia del desamor de sus familias las unió entrañablemente, convirtiéndolas en amigas inseparables hasta el día en que sufren un terrible accidente. Valeria es la única sobreviviente, pero tiene que huir. La policía viene en camino y sabe que no va a creer en su inocencia. Únicamente logra salvar los documentos de Natalia, por lo que asume la identidad de su amiga muerta y regresa a su país. Ya en México, Valeria llega a la Hacienda Moncada, sin imaginar los problemas y enemigos que ahí la esperan. Pero cuando parece que su secreto jamás le hará daño, Natalia reaparece. No murió en el accidente y llegará dispuesta a reclamar la identidad que le fue robada.

Más elenco

La telenovela también cuenta con las actuaciones de Fernando Ciangherotti, Alma Delfina, Luis Felipe Tovar, Vanessa Bauche, Luis Fernando Peña, Eric del Castillo, Laura Vignatti, Chris Pazcal, Daniela Martínez y Lalo Palacios, entre otros.

