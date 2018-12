Mi marido tiene más familia despide a otro de sus protagonistas con un trágico final y las redes se indignan: "Es lo más bajo que pudo tener la telenovela"

Si los seguidores de Mi marido tiene más familia (Univision) no tenían ya suficiente con la salida de sus protagonistas de la historia, Zuria Vega y Daniel Arenas, la exitosa telenovela sorprendió a todos este miércoles durante su transmisión en México, donde la ficción va mucho más avanzada que en Estados Unidos, con un inesperado giro en su trama que generó la indignación de sus fieles televidentes. Si estás viendo la telenovela por Univision y no quieres saber qué ocurrirá te recomendamos que no sigas leyendo la nota, pero, si por el contrario, eres de los que no puede esperar y te mueres de ganas de saber qué pasará entonces no dudes en seguir leyendo.

El melodrama producido por Juan Osorio y encabezado ahora por Arath de la Torre y Susana González mató este miércoles a uno de sus personajes más queridos, Gabriel Musi, interpretado por el joven actor mexicano Juan Pablo Minor.

Desde la primera temporada, Gabriel se convirtió en uno de los personajes que más logró conectar con el público gracias a la hermosa y a la vez difícil historia amor que vivió con Daniela (Laura Vignatti). Por eso su repentino y sorpresivo desenlace tomó a muchos por sorpresa y generó, como era de esperar, una ola de indignación en las redes sociales.

“Sacaron a los Oppas y ahora al Oso, por querer alargar la novela la van a terminar echando a perder”, se quejaba un televidente de la telenovela en Instagram.

“Se pasaron, ¿por qué hacen esto? Fue lo más bajo que la novela pudo tener”, se puede leer en otro de los cientos y cientos de comentarios que han inundando las redes.

La inesperada muerte del personaje, sin embargo, tiene una explicación que el propio actor se encargó de compartir con sus seguidores con el objetivo de calmar los ánimos.

“Cuando se alargó Mi marido tiene más familia no me fue posible continuar debido a un compromiso de trabajo ya acordado”, explicó el actor de 27 años.

“Despedirme de todo esto ha sido muy difícil, pero me voy muy satisfecho con este final, muero en la ficción en el momento más feliz de mi vida y mi historia de amor queda inmortalizada como esas grandes historias de amor, que son eternas… Daniela Córcega es la mujer mas fuerte que Gabriel conoció, él se pudo reunir con su madre y créanme que esto no es un adiós, es un hasta pronto”, se sinceró Minor.

Mi marido tiene más familia se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.