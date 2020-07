¡Ya creció! Así se ve ahora 'Blanquita', la hija de Zuria Vega y Daniel Arenas en Mi marido tiene más familia La niña ya tiene 3 años y medio. ¡Mira lo grande que está ya! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una atractiva mezcla entre comedia y drama que hizo las delicias del público, Mi marido tiene familia se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de 2017. Debido a ello, la historia protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas tuvo una segunda temporada que se grabó en 2018 en México y que volvió a ser un éxito de audiencia. En esta temporada pudimos conocer a ‘Blanquita’, la hija de Julieta (Vega) y Juan Pablo (Arenas), quien se robó el corazón tanto de los actores como del público con su ternura. Image zoom Cielo en Mi marido tiene más familia Cortesía TELEVISA Detrás de este personaje se encontraba Cielo, una hermosa bebé que comenzó a dar sus primeros pasos durante las grabaciones de la exitosa telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, a 1 año y medio de que concluyera el rodaje del melodrama que produjo Juan Osorio, esa bebé que nos cautivó a todos está convertida en una niña de tres años. En poco más de 12 meses la menor ha dado un importante estirón que se puede apreciar a través de las últimas imágenes que ha compartido su familia a través de las redes sociales. "¡Cómo ha crecido!", comentó sorprendido un televidente tras ver lo grande que está la niña. Cielo, que vivió como un juego su primera experiencia en un set de grabación, ya habla, como se puede apreciar en este simpático vídeo que se compartió a través de Instagram. La niña, que no ha vuelto a participar en una telenovela desde entonces, lleva una vida acorde a su edad junto a su hermanito, quien aparece con frecuencia en sus redes.

