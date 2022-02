Mi fortuna es amarte arrasa en su estreno y supera a Vencer el pasado y La desalmada La telenovela protagonizada por Susana González y David Zepeda lideró cómodamente su franja horaria de emisión frente al drama turco de Telemundo Hercai: amor y venganza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi fortuna es amarte, la nueva telenovela estelar de Univision, debutó por la puerta grande en Estados Unidos. El melodrama que protagonizan Susana González y David Zepeda aterrizó este lunes 21 de febrero en el prime time de la cadena de habla hispana ante 1,793,000 televidentes (P2+) y 765 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen NPM. La ficción en la que también participan Carmen Salinas, Sergio Sendel y Michelle Vieth, entre un gran elenco, lideró cómodamente su franja horaria de emisión frente al drama turco de la competencia, Hercai: amor y venganza (Telemundo), que promedió 1,336,000 televidentes (P2+). 9PM 1.Mi fortuna es amarte: 1,793,000 (P2+) 2.Hercai: 1,336,000 (P2+) El melodrama que produce Nicandro Díaz para TelevisaUnivision aterrizó en Univision con más fuerza que su antecesora, Vencer el pasado, que en su día registró en su capítulo de estreno 1,537,000 televidentes (P2+) y 592 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. David Zepeda David Zepeda y André en una escena de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA Aunque no se emite en su misma franja horaria, el estreno de Mi fortuna es amarte logró incluso congregar a más televidentes frente al televisor que en su momento el exitoso debut de La desalmada, que en agosto del año pasado promedió 1,708,000 televidentes (P2+). Mi fortuna es amarte tiene como protagonistas a Natalia (González) y Vicente (Zepeda), quienes se conocen en una situación muy particular. Después de que Natalia lo tuvo todo, su vida queda destrozada cuando su esposo, Adrián (Sendel), la traiciona y se marcha con Verónica (Denia Agalianou), la mejor amiga de Natalia, y la arruina. Cuando parece que lo ha perdido todo, las circunstancias llevan a Natalia y sus hijas a vivir con Vicente, un hombre bondadoso y sensible que perdió a su esposa y la madre de su hijo, y a su familia. Surgen conflictos entre los personajes debido a diferencias sociales y culturales, pero vivir juntos hace que Natalia y Vicente se acerquen más y más, lo que les permite volver a soñar y, a fin de cuentas, amar. Mi fortuna es amarte Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi fortuna es amarte es una telenovela con mucha esencia de lo que es el barrio, lo que es el amor, capítulos ágiles y 100% identificable con todo el público latinoamericano", compartía su protagonista masculino en una reciente entrevista con People en Español previa al estreno. Madre, la más vista A pesar del excelente dato que registró en su estreno Mi fortuna es amarte, la telenovela más vista el pasado lunes 21 de febrero fue el drama turco de Univision Madre, que logró uno de sus datos más altos de audiencia tras promediar 1,826,000 televidentes (P2+), lo que dejó a la segunda temporada de Pasión de gavilanes por debajo de los 900 mil televidentes (P2+). Madre Beren Gökyıldız, protagonista de Madre | Credit: UNIVISION 10PM 1.Madre: 1,826,000 (P2+)2 2.Pasión de gavilanes 2: 879 mil (P2+)

