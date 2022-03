Mi fortuna es amarte también arrasa en Estados Unidos y alcanza su récord de audiencia El exitoso melodrama que protagonizan Susana González y David Zepeda y que Univision transmite en horario estelar logró este martes 8 de marzo su dato de audiencia más alto hasta la fecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi fortuna es amarte arrasa desde finales del año pasado en México y ahora también triunfa con rotundidad en Estados Unidos. La exitosa telenovela que protagonizan Susana González y David Zepeda, que aterrizó en el prime time de la cadena Univision el pasado lunes 21 de febrero por la puerta grande, logró este martes 8 de marzo su dato de audiencia más alto hasta la fecha. La historia que produce Nicandro Díaz y en la que también participan Chantal Andere, Sergio Sendel, Michelle Vieth y la fallecida Carmen Salinas registró esta semana –en su tercera semana al aire– por primera vez casi 2 millones de televidentes, 1,908,000 televidentes (P2+) para ser más exactos. El melodrama no solo permitió a Univision liderar cómodamente su franja horaria de emisión frente al drama turco Hercai: amor y venganza (Telemundo) –que promedió 1,254,000 televidentes (P2+)–, sino que se convirtió el martes en la emisión más vista de toda la televisión hispana. Mi fortuna es amarte Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent "Uno siempre tiene una gran ilusión de que el proyecto sea sumamente exitoso y que lo vea mucha gente –es la mayor ilusión de un actor–, pero nunca imaginamos que tanto", compartía semanas atrás Zepeda en una entrevista con People en Español sobre el éxito de Mi fortuna es amarte en México, un éxito que ahora se repite a través de Univision. "Ha sido increíble el recibimiento de la gente. La verdad es que no nos imaginábamos este éxito tan abrumador", dijo. Mi fortuna es amarte Escena telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent Mi fortuna es amarte narra la historia de Natalia Robles (González), una bella ama de casa que tras haber dedicado su vida a su familia descubre la traición de su esposo; y Vicente Ramírez (Zepeda), un hombre honesto y trabajador que sufre la terrible pérdida de su esposa. Los caminos de ambos se terminan cruzando para demostrar que el amor puede surgir aún en la peor adversidad. Pasión de gavilanes no despega Mientras que Mi fortuna es amarte continúa imparable, la segunda temporada de Pasión de gavilanes no logra despegar por la pantalla de Telemundo a las 10 p. m., hora del Este. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: Mezcalent La historia que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown registró este martes uno de sus datos de audiencia más bajos hasta la fecha. Solamente 713 mil televidentes (P2+) sintonizaron Telemundo para ver Pasión de gavilanes 2, lo que llevó una jornada más a la telenovela a situarse como la ficción menos vista frente al imbatible drama turco de Univision Madre, que consigue duplicar cada noche en audiencia a los gavilanes. 10PM 1.Madre: 1,805,000 (P2+) 2.Pasión de gavilanes 2: 713 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision también logró liderar la franja horaria de las 8 de la noche, donde la comedia romántica Soltero con hijas se impuso al producto de la competencia, Exatlón Estados Unidos (Telemundo). Gabriel Soto Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, protagonistas de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA 8PM 1.Soltero con hijas: 1,621,000 (P2+) 2.Exatlón: 1,132,000 (P2+)

