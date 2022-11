Mi camino es amarte versus La reina del sur 3, ¿cuál ganó? Univision estrenó este martes la telenovela protagonizada por Susana González y Gabriel Soto frente a la tercera temporada de la superserie de Telemundo que estelariza Kate del Castillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva versión de Los ricos también lloran dejó el listón muy alto. El desenlace de la exitosa historia protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli promedió el pasado lunes 14 de noviembre 1,737,000 televidentes (P2+) en el prime time de la televisión hispana. Pero la nueva telenovela estelar de Univision, Mi camino es amarte, no se quedó atrás. El melodrama que protagonizan Susana González y Gabriel Soto aterrizó este martes 15 de noviembre con fuerza en el horario de máxima audiencia de la cadena hispana. La historia producida por Nicandro Díaz promedió durante su primer capítulo 1,529,000 televidentes (P2+) y 579 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. Gabriel Soto Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte (Univision) | Credit: Mezcalent El estreno de la telenovela casi dobló en audiencia a su competidor más directo, La reina del sur 3, que registró en su misma franja horaria, en su caso por Telemundo, 937 mil televidentes (P2+). Kate del Castillo Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Mezcalent 9PM 1.Mi camino es amarte (Univision): 1,529,000 (P2+) 2.La reina del sur 3 (Telemundo): 937 mil (P2+) La segunda telenovela más vista del día fue Vencer la ausencia (Univision). La cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Ariadne Díaz, Danilo Carrera, Mayrín Villanueva, David Zepeda y compañía se mantiene estable tras seducir a 1,433,000 televidentes (P2+). Danilo Carrera Danilo Carrera, protagonista de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent La rosa de Guadalupe (Univision) ocupó la tercera posición del ranking con 1,402,000 televidentes (P2+), mientras que la nueva versión de La madrastra (Univision) se situó en cuarto lugar. 10PM 1.La madrastra (Univision): 1,041,000 (P2+) 2.El fuego del destino (Telemundo): 802 mil (P2) Fuente: Nielsen NPM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi camino es amarte narra la historia de Memo (Soto), un camionero humilde y trabajador con excelentes valores familiares que inmediatamente después de descubrir que tiene una hija de una relación anterior decide emprender un viaje para buscarla. En su esfuerzo por tener una relación con su hija Isabella (Camille Mina), Memo se cruza con los padres adoptivos de la niña, Daniela (González), una mujer de convicciones firmes que tiene una relación malsana con su esposo Fausto (Mark Tacher), un hombre ambicioso y calculador. Gabriel Soto Gabriel Soto, protagonista de Mi camino es amarte (Univision) | Credit: Mezcalent Las vidas de Memo y Daniela se entrelazarán y el romance tocará sus puertas, pero antes deberán enfrentar todos los obstáculos, las mentiras y las decepciones que Fausto colocará en su camino.

