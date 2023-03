¡La más vista! Mi camino es amarte es ¡la número 1! La historia protagonizada por Susana González, Gabriel Soto y la niña Camille Mina se ha posicionado como la telenovela más vista tanto en México como en Estados Unidos, donde registra altos niveles de audiencia, siendo la favorita del público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi camino es amarte Gabriel Soto, Susana González y la niña Camille Mina, protagonistas de Mi camino es amarte | Credit: Instagram Mi camino es amarte Desde que iniciaron sus grabaciones en agosto del año pasado, Gabriel Soto sentía que Mi camino es amarte iba a ser un proyecto "muy especial". Y no se equivocaba. La telenovela, que se transmite tanto en México como en Estados Unidos desde el pasado mes de noviembre, se ha convertido en la favorita del público. Sus datos de audiencia no dejan lugar a dudas. En ambos países el melodrama que produce Nicandro Díaz se mantiene actualmente en el primer lugar del ranking de los programas más vistos con altos niveles de audiencia. En Estados Unidos, la telenovela ha logrado arrebatar el primer lugar al que hasta ahora era el producto estrella de la competencia, El señor de los cielos (Telemundo). Este miércoles 8 de marzo, sin ir más lejos, la ficción promedió 1,601,000 televidentes (P2+), lo que supone una ventaja de casi medio millón (P2+) con respecto a la superserie protagonizada por Rafael Amaya, que sedujo en su misma franja horaria a 1,152,000 televidentes (P2+). Nos ha ido increíble con unos números de audiencia fuera de serie — Gabriel Soto Mi camino es amarte Gabriel Soto, Susana González y la niña Camille Mina, protagonistas de Mi camino es amarte | Credit: Instagram Mi camino es amarte "Estamos felices del resultado, de los personajes tan hermosos que hicimos… Fue una novela para el público totalmente familiar, bonita, llena de valores y eso nos satisface muchísimo", expresaba este lunes Susana González en el programa Hoy. Su camino es... ¡el éxito! En México Mi camino es amarte tampoco se queda atrás. La telenovela logra congregar cada noche a cerca de 4 millones de televidentes, siendo el programa más visto de toda la televisión abierta mexicana. "Agradecemos a todo el público porque Mi camino es amarte ha sido todo un éxito. Creo que en lo personal ha sido uno de los personajes más entrañables que me ha tocado interpretar. Agradecemos a toda la producción, a Nicandro, a Toño Arvizu, nuestros productores", expresó Soto en el programa matutino de Televisa. "Yo feliz de haber trabajado con Susana que es una actriz talentosísima, generosa. La verdad fue un proyecto que yo me llevo en el corazón y que agradezco nuevamente a toda la gente, no solamente aquí en México sino también en Univision que nos ha ido increíble también con unos números de audiencia fuera de serie". Gabriel Soto Gabriel Soto, protagonista de Mi camino es amarte | Credit: Instagram Gabriel Soto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi camino es amarte llega a su gran final en México este domingo 12 de marzo, mientras que en Estados Unidos se despedirá del público próximamente a través de Univision. ¿Te la vas a perder?

