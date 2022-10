Así es Mi camino es amarte, la próxima telenovela estelar de Univision: primeras imágenes y detalles Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mi fortuna es amarte Credit: Instagram Mi fortuna es amarte Susana González y Gabriel Soto protagonizan este nuevo melodrama de TelevisaUnivision que produce Nicandro Díaz, responsable de exitosos títulos como Mi fortuna es amarte y Amores verdaderos, entre otros. La telenovela, que también cuenta con las actuaciones antagónicas de Mark Tacher y Ximena Herrera, se graba desde hace varios meses en México y se estrenará el martes 15 de noviembre a las 9 p. m., hora del Este, por Univision, en sustitución de Los ricos también lloran. Empezar galería El título Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte De Mi fortuna es amarte a Mi camino es amarte. "[El título] es un guiño con el título de la [telenovela] pasada, pero no es ninguna saga ni mucho menos, nada más es para la buena suerte", explicó Nicandro Díaz, su productor ejecutivo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cambio de look Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte "En un principio me costó trabajo tomar la decisión de cortarme el cabello", confesó Susana González. "Yo intenté que fuera como un postizo y esconder mi cabello como le he hecho en otros proyectos, pero la verdad sí me dijeron mis productores 'sabes qué, el personaje necesita naturalidad'". 2 de 9 Ver Todo Escenario Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi fortuna es amarte "El transporte se ha convertido para la mayoría de la gente como parte del paisaje […], pero no nos ponemos a pensar que detrás de cada una de estas personas hay una historia, hay una familia, hay una manera de ser, hay un carácter, hay una música, hay amor, hay desamor, entonces es un tributo a esta gente que tiene trabajos de alto riesgo y que finalmente la vida siempre está como en un hilo por las complicaciones de los caminos", contó su productor ejecutivo. "Nosotros nos abocamos más a la parte amorosa de este transportista, que es Gabriel Soto. Es una historia bonita, sencilla, llena de ternura y de valores". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Acento particular Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte "Somos una familia muy unida, que es la familia Santos, y todos los actores que conformamos esa familia vamos a tener una manera particular de hablar", confesó Soto, quien posa en la imagen con la actriz mexicana Mónika Sánchez, su hermana en la ficción. "Eso ha sido un gran reto para mí porque como actor muchas veces te preocupas por el acento, pero te olvidas de la emoción y viceversa. Entonces ha sido un trabajo constante de estar analizando los textos, las emociones, analizando el acento para dar lo mejor de nosotros". 4 de 9 Ver Todo Diferente, pero parecido Mi fortuna es amarte Credit: Instagram Mi fortuna es amarte Gabriel Soto ha reconocido que este proyecto es "totalmente diferente" a lo que ha hecho en su carrera, pero también "es el personaje más parecido" a lo que es él como persona, "así que lo estoy disfrutando muchísimo y estoy muy contento". 5 de 9 Ver Todo Madre de familia Mi fortuna es amarte Credit: Instagram Mi fortuna es amarte Susana da vida en esta historia a una mujer que logra convertirse en madre a través de la adopción. "Es un personaje muy vivo, muy alegre, que trata de ser feliz y de cuidar ante todo a su familia; pero es un personaje que va a tener que tomar decisiones fuertes por proteger también a su familia". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ambiente especial Mi fortuna es amarte Credit: Instagram Mi fortuna es amarte "Este es un proyecto lo siento muy especial, claro cada proyecto que uno hace le echa todas las ganas y quiere que tenga toda la aceptación del público y que sea un éxito, pero este proyecto en particular tiene una estrella muy peculiar", aseveró Soto. 7 de 9 Ver Todo Historia esperanzadora Mi fortuna es amarte Credit: Instagram Mi fortuna es amarte "Creo que la historia es la columna vertebral de cada proyecto y esta historia es una historia maravillosa llena de ternura, llena de amor, de esperanza", comentó Soto. 8 de 9 Ver Todo Mi camino es amarte ¡llega a Univision! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así es Mi camino es amarte, la próxima telenovela estelar de Univision: primeras imágenes y detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.