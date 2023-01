Mi camino es amarte arrasa y dobla en audiencia a los últimos capítulos de La reina del sur 3 La telenovela protagonizada por Susana González y Gabriel Soto se ha convertido en la favorita del público hispano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto no se equivocaba cuando declaraba meses atrás que la telenovela Mi camino es amarte "tiene una estrella muy peculiar". "Este es un proyecto lo siento muy especial. Cada proyecto que uno hace le echa todas las ganas y quiere que tenga toda la aceptación del público y que sea un éxito, pero este en particular tiene una estrella muy particular", llegó a comentar el actor mexicano en una entrevista. La telenovela, que Univision transmite desde noviembre del año pasado de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, no ha tardado en posicionarse en el gusto del público. Mi camino es amarte Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent El melodrama que también protagoniza Susana González encabeza el ranking de los programas más vistos actualmente en el prime time de la televisión hispana en Estados Unidos. Este martes 10 de enero, sin ir más lejos, la ficción producida por Nicandro Díaz logró seducir a 1,789,000 televidentes (P2+), uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha. Vence a La reina del sur 3 La telenovela ha logrado doblar en audiencia a su competidor más directo, la tercera temporada de la superserie de Telemundo La reina del sur con Kate del Castillo como protagonista, que en sus últimos capítulos se mantiene por debajo del millón de televidentes (P2+). Kate del Castillo con Ed Trucco, Isabella Sierra y Linconln Palomeque Kate del Castillo con Ed Trucco, Isabella Sierra y Lincoln Palomeque | Credit: Mezcalent 1.Mi camino es amarte: 1,789,000 (P2+) 2.La reina del sur 3: 871 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un éxito que se repite en su país de origen, México, y que no puede tener más felices a sus protagonistas. Gabriel Soto Gabriel Soto, protagonista de Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent "Sin duda uno de los personajes más entrañables de mi carrera. Gracias a toda la gente por hacer de Mi camino es amarte todo un éxito", escribía días atrás Soto desde su cuenta de Instagram, donde puede presumir de tener cuatro millones y medio de seguidores. Fuente audiencias: Nielsen NPM

